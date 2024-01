Iván Mejía manda a callar en público a Tulio Gómez tras papelón de Arturo Vidal con el América

Arturo Vidal rompió el silencio

El chileno aprovechó el diálogo con varios periodistas de su país para recalcar que su regreso al Cacique no se da por descarte y que quiere ganar muchos títulos. Incluso, enfatizó que su retorno no es para retirarse de la actividad profesional.

“Escuché que dijeron que porque estaba lesionado volvía a Colo-Colo y no. Vuelvo porque quiero colocar a Colo-Colo en lugar donde se merece en Sudamérica y hacer una buena imagen. No me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi caso. Yo no vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo-Colo sea como sea”, indicó Vidal.