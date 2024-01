No es Gareca, otro técnico mundialista fue llamado por América para dirigir: “Estoy interesado”

América de Cali no para de ser noticia diaria en el fútbol colombiano. Su bolsa de jugadores y entrenador, se agitan con el pasar de las horas, pues con la caída del negocio de Arturo Vidal, además, de la destitución de Lucas González, estos han tenido que moverse para llegar con otros nombres al inicio del campeonato.

Uno de los nombres que abiertamente habló dando a conocer de manera oficial el interés de los rojos fue el mundialista Luis Fernando Suárez. “Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me mencionó esa posibilidad”.