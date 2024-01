Ola de burlas contra ‘La Roca’ Sánchez por entrevista que dio hablando con acento argentino

El video se ha vuelto viral en cuestión de minutos y no han faltado los memes recordando ocasiones pasadas en la que jugadores cafeteros terminaron usando la jerga y el tono característico de los nacidos en el país de Diego Armando Maradona y Leo Messi.

😅 Ya la “Roca” Sánchez tiene un poco de acento argentino…. 🤣 Me recordó al famoso: “Me quedo sin laburar”. pic.twitter.com/AWo6sFWm31

Con el cuadro ‘cardenal’ consiguió el único título de su carrera, la Superliga de 2021, por la que terminó llamando la atención de San Lorenzo, adonde llegó en enero de 2023 luego de no llegar a un acuerdo para renovar con la institución santafereña.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Carlos Sánchez ahora juega en Argentina para San Lorenzo | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Qué dijo en la entrevista?

Sánchez conmemoró su primer año en el ‘Ciclón’ hablando de las veces en las que le tocó marcar a Lionel Messi con la Selección Colombia. “Marqué a Messi cuando estaba en la cúspide. Fue algo muy positivo. Le pedí la camiseta, me la dio, después de marcarlo, de pegarle”, dijo.

‘La Roca’ confesó que fue el Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, entonces técnico de la Tricolor, quien lo mandó a seguir a Messi por todo el campo de juego. “El técnico me mandó a marcarlo hombre a hombre. Ese partido catapultó mi carrera. Me dio resultado no darle ni medio metro”, recordó.