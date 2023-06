“No me sentí valorado”: Carlos Sánchez arremete contra la hinchada de Santa Fe y el fútbol colombiano

Carlos Sánchez completará en los próximos días su primer semestre como jugador de San Lorenzo, equipo que aprovechó su gran continuidad en Independiente Santa Fe para ficharlo y sumar una cuota de experiencia mundialista en el centro del campo.

Su llegada en enero de este año fue hasta diciembre con posibilidad de extender por una temporada más, lo que descarta la opción de regresar al fútbol colombiano en el futuro cercano.

Y es que aunque existiera algún interés desde la Liga Betplay, el jugador está contento en Argentina, donde se siente reconocido por su larga carrera en Selección Colombia y torneos internacionales como la Premier League o La Liga de España.

En entrevista con El Alargue, la Roca manifestó que no se sintió “valorado” por la afición en general del fútbol colombiano, incluida la de Santa Fe, único equipo en el que jugó en el país. “En Colombia, no solo a mí, no le damos valor a lo que es el patrimonio de su gente, de lo que es Colombia como país, nuestra cultura, nuestra sociedad”, lanzó.

“Me ha pasado que uno llega a Colombia y después de tantos años de representar al país, porque uno es embajador, y volver a Colombia después de toda mi carrera fuera, me fui desilusionando de cómo no se valora lo que uno ha hecho por el fútbol, por el país; yo no me sentí valorado realmente”, dijo de manera tajante.

Carlos Sánchez y su presentación en Santa Fe - Foto: federación colombiana de fútbol

Carlos Sánchez en su debut con Santa Fe - Foto: Prensa Dimayor

Sánchez cuestiona incluso que en otros países lo hayan recibido con más emoción. “Y no es que necesite eso para vivir, pero uno llega a otro lado y lo tratan mejor, le dan el lugar, porque uno se lo ha ganado. Yo en Colombia no me sentí valorado, lo he sentido por otro lado”, dijo.

El volante de 37 años reconoce que no tuvo inconveniente alguno con la gente de Santa Fe, pero se sintió como uno más. “No solo en Santa Fe, no es Santa Fe en específico, yo terminé sin ningún problema. Mi idea nunca fue ir y hacerme el dramático, yo me puse al servicio de Santa Fe, no exigí nada, yo quería aportar mi granito de arena para que todo mejorara en Santa Fe. Por parte de la prensa y todo lo que es el fútbol, no me sentí valorado, cosa que no puedo decir de otro lado”, insistió.

Carlos Sánchez ahora juega en Argentina para San Lorenzo - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En ese sentido, reveló que el detonante de su salida fue todo menos el tema económico. “Con Santa Fe no se llegó a un acuerdo sobre el tema de valorar lo que uno es, es simplemente eso”, afirmó.

“Después hay muchas maneras, pero es más que todo eso. No es un tema que quería ganar millones ni un tema de plata. Era un tema de que se me tuviera más en cuenta de lo que yo soy y pudiera aportar. Nunca quiero tener protagonismo, prefiero estar bajo perfil y hacer mis cosas, pero sí creo que podía haber aportado muchas cosas y no se me dio lugar”, sentenció.

Sánchez considera que a los extranjeros se les da más valor en el fútbol colombiano que a los locales. “Cada uno hace una reflexión y puede dar su testimonio. Lo mío es que en Colombia llega un jugador extranjero y lo tratan mejor que al propio colombiano y le dan lo mejor y nos desvivimos por ese jugador, teniendo nosotros jugadores que han puesto el nombre de Colombia en lo alto”, comentó.

“Yo en Colombia me sentí nada; ‘Carlos Sanchez, llegó, jugó en las cuatro mejores ligas del mundo, nadie habla de eso’. Es triste sentirme mejor tratado en un lugar diferente a mi país”, finalizó.