Juan Carlos Osorio volvió a fracasar; Athletico Paranaense hizo oficial su despido en Brasil

“Athletico Paranaense informa que Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del equipo principal. Los asistentes técnicos John Mario Arango y Francisco Yony Londoño tampoco permanecerán en la plantilla del club”, fue parte de lo escrito en la escueta misiva.

El risaraldense, que había llegado a inicios del 2024 a su segundo club en Brasil, no mantenía resultados negativos en su proceso, por el contrario, se destacaba al tener el 66% de su rendimiento. De 11 partidos dirigidos, había logrado seis victorias, cuatro empates y tan solo una derrota.

A pesar de que no parecen haber razones para su salida del club de Paraná, este sí parecía haber tenido claro que su despido se venía consumando desde hace un par de semanas. En rueda de prensa a mediados de febrero pasado, dijo: “Estoy de paso, puedo salir mañana”.

Desde este preciso instante, el entrenador nacional queda libre para el equipo en Colombia que desee contratarlo. Osorio queda libre justo día después de que Atlético Nacional anunciase a Pablo Repetto como su nuevo estratega. En caso de que el uruguayo no hubiese llegado, la afición haría presión para que el multicampeón con los verdes regresase.

Pelea en Brasil marcó su paso

Al ver la hinchada que no hubo una reprensión por parte del juez central sobre el entrenador, fueron ellos los que decidieron tomar justicia por propia mano y subieron el tono de los insultos hasta lograr un grito unísono en contra de Osorio: “hijo de put*, hijo de put*”.

Furioso por lo sucedido, en rueda de prensa el entrenador dio su versión de los hechos. Allí, se plantó en su defensa diciendo que sus actos habían sido respuesta a constantes ataques que vivió: “Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí”.

Golpeando la mesa en la que estaba compareciendo ante los medios de comunicación, agregó que con ese aficionado no habría tenido tal altercado si se hubiesen encontrado en otro espacio: “Estoy seguro de que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí?”.