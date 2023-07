Juan Fernando Quintero ya tiene tentadoras ofertas del exterior tras salir del Junior

Este viernes, 7 de julio, se recordará en la historia de Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero como el día en el que separaron caminos luego de generar una ilusión máxima al inicio del año, pero que quedó truncada tras una discordia entre el futbolista y el entrenador a cargo, Hernán Darío Gómez. Ante las decisiones del antioqueño, el futbolista se puso por encima decidiendo partir.

El elenco ‘tiburón’ con las contrataciones que viene realizando hasta ahora, el proyecto deportivo que manejaba a cargo de ‘Bolillo’ desde el primer semestre de 2023 y una buena pretemporada que se le veía al equipo, empezaba a ilusionar con juntar todas sus figuras para terminar armando la temida nómina que no brilló al inicio del año. Infortunadamente, el sueño se quedó en meras ilusiones tras la salida del ‘10′.

“Se acaba de despedir de sus compañeros”, fue el mensaje claro del reconocido periodista de Barranquilla, José Hugo Illera, durante las últimas horas de este viernes, 7 de julio, donde confirmaba que Juan Fernando Quintero no era más jugador del Junior. Según el comunicador, fue el mismo futbolista quien se lo informó en una conversación por interno entre ellos: “me confirmó personalmente que se va”, dijo.

Juan Fernando Quintero comandaba los trabajos en el Junior de Barranquilla. - Foto: @JuniorClubSA

La noticia que surgió en horas de la mañana con la revelación de la información por parte de Carlos Antonio Vélez, con el paso del día fue tomando fuerza hasta conocerse parte de las razones que, al parecer, precipitaron la partida del volante. El ahora exjugador de Junior, arribó en enero 15 a Colombia con un impacto tremendo por la posibilidad de verlo en la liga local, no obstante, la felicidad tan solo duró 173 días.

En horas de la mañana, ante el revuelo de la posible salida, un importante directivo de Junior salió a revelar lo sucedido: “nos anunció esta mañana que no quiere seguir en el equipo, no ha dado muchas explicaciones. Vamos a seguir conversando con él durante el día a ver realmente qué está pensando”, explicó Fuad Char, quien apuntó que el futbolista les reveló que “no está bien, que no está cómodo y es un inconveniente grande, vamos a ver cómo lo manejamos”.

En esta misma intervención ante la prensa barranquillera, una de las voces más fuertes del equipo dio a conocer la posible razón para que Quintero decidiera de manera intempestiva del equipo: “Está sorprendido (se refiere al técnico Hernán Darío Gómez), no sé si tuvo un entrenamiento, hicieron una alineación, no lo pusieron y se molestó. Esperemos que se pueda resolver”, refiriéndose a una práctica del pasado jueves.

Bolillo Gómez dejó entre los suplentes a Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla. - Foto: Junior y AFP

Aunque no ha salido a relucir hasta horas de la noche el comunicado oficial que desvincule a Quintero del Junior, sí se conoce ya de información donde se vincula al volante con tentadoras propuestas del exterior. En especial, son dos, provenientes de países con un gran capital económico, a pesar de no ser tan reconocidas a nivel mundial por su nivel deportivo; estas son la liga de México y Arabia Saudita.

Quintero hace un par de meses daba la cara sobre su posible salida del Junior. - Foto: Twitter @elambito

Juan José Buscalia, reconocido periodista argentino fue quien dio a conocer la información este viernes, asegurando el nombre del equipo del fútbol manito que intentará la operación por Quintero: “Yo tengo algunas versiones, desde anoche me comuniqué con alguien cercano al entorno de Juanfer, esto ya venía desde hace tiempo, además porque tiene una oferta del fútbol árabe y otra de Cruz Azul”, señaló.

A sus 30 años de edad, uno de los futbolistas más talentosos ha sido un completo ‘trotamundos’. Desde sus inicios en 2009 ya ha transitado por 10 diferentes clubes, resaltando liga como la portuguesa, francesa, italiana y argentina. A la par de estos países, también ha tenido pasos por el balompié de latitudes con menor valía como China, donde no tuvo un agradable paso para su trayectoria.