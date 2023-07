Santa Fe ya tendría el reemplazo de Wilson Morelo; causa indignación en la afición

El atacante, que no fue aceptado en el Deportivo Cali por Jorge Luis Pinto, terminaría recalando en el cuadro bogotano.

Independiente Santa Fe no tuvo un buen primer semestre en 2023, todos los objetivos trazados quedaron frustrados luego de salir eliminado de los frentes en los que estaba: Liga Betplay y Copa Sudamericana. En principio, el equipo era dirigido por Harold Rivera, quien regresó para no poder dar los resultados deseados, luego al interinato estuvo Gerardo Bedoya, al que se le dio la responsabilidad, pero finalmente falló.

Tras estas tristezas para la afición roja, la directiva empezó a moverse en la intención de buscar un nuevo cuerpo técnico en propiedad que le pudiera garantizar en la segunda parte del año mejores resultados. Aunque se habló de Leonel Álvarez, la situación económica del club no permitió su llegada y tras dos meses donde no se supo quién tomaría el equipo, hace un par de semanas se anunció a Hubert Bodhert.

El cartagenero, con el apoyo de la presidencia de Eduardo Méndez, ya trabaja al frente del equipo, sin muchas exigencias de nombres sobresalientes para el club, que ya ha incorporado algunos futbolistas, también ha tocado la nómina retirando a algunos jugadores entre los que se destaca la partida de Wilson Morelo. El ídolo cardenal partió de la institución tras aducir que las directivas ya no deseaban contar con él.

El atacante cordobés cerró su tercer ciclo con Santa Fe - Foto: Getty Images

Morelo se despidió el pasado jueves de sus compañeros y antes de partir contó las razones de su partida. “No es una decisión recia, pero cuando yo veo que del otro lado no hay lo mismo, yo soy muy maduro para decir, ‘si no estoy siendo querido, si no estoy siendo valorado’, cuando sé el valor que tengo, prefiero dar un paso al costado obligado a eso”, declaró ante los micrófonos de Win Sports.

De momento, Independiente Santa Fe tiene tres refuerzos confirmados de manera oficial: el experimentado arquero Antony Silva, de pasado reciente en el fútbol mexicano, el lateral derecho Mateo Garavito, que llega procedente del Deportivo Pasto, y el volante ofensivo Rubén Manjarrés, a quién Bodhert convirtió en una de las revelaciones del torneo pasado defendiendo los colores de Alianza Petrolera.

Ninguno de los que han arribado llama la atención de la afición, pues todos terminan siendo calificados como apuestas en lugar de refuerzos consolidados como lo hacen otros equipos. Ahora, y a pesar de que en la plantilla esté un hombre de renombre como Hugo Rodallega para la zona ofensiva, la afición espera que haya ‘reemplazo’ si es posible para la partido del goleador Morelo.

Luis Sandoval por llegar en estado de alicoramiento al entrenamiento, Junior acabó su contrato - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Según lo informó en las últimas horas el Vbar Caracol, al club llegó el nombre de Luis ‘Chino’ Sandoval, polémico atacante que salió por problemas de alicoramiento de Junior de Barranquilla el semestre anterior. Lo impensado es que el mencionado delantero hasta hace horas estaba cerca del Deportivo Cali, pero al cuestionar la directiva al técnico Jorge Luis Pinto sobre su llegada, este se habría negado a tenerle.

Jorge Luis Pinto no aceptó la llegada del polémico Sandoval al Deportivo Cali. - Foto: Fotos: Dimayor

“Si Sandoval llega al equipo por la puerta norte, yo salgo por la del sur”, indicó el santandereano tras una reunión sumamente importante que tuvo en las últimas horas con la directiva del cuadro ‘azucarero’. Valga recordar que en estos momentos el Cali está en una de sus mayores crisis, luego de que no haya dinero para el pago de los salarios a la plantilla y el entrenador haya contemplado la renuncia.

El medio que habló de la llegada de Sandoval a Bogotá también se atrevió a decir que está: “cerca de ser nuevo jugador de Independiente Santa Fe”. Tras no llegar a un acuerdo con el Cali, “el delantero pidió permiso para entrenar con el club ‘cardenal’”. Hasta horas de la tarde de este viernes, las directivas del club estarían analizando si se de daba o no la oportunidad, en caso de que sí sería “bajo compromisos del jugador”.