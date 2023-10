Juan Pablo Vega, la promesa colombiana en el automovilismo internacional

Juan Pablo Vega, piloto colombiano. Soy un Barranquillero de 24 años. Actualmente mi vida se divide en dos, por un lado, estoy terminando mi carrera profesional en administración de empresas, de la universidad y, por otro lado, el automovilismo, que es mi pasión, que es lo que quiero llevar a futuro a otras ligas. Siempre me han gustado mucho los deportes, durante muchos años fui equitador. Durante un tiempo, intente con el fútbol y con el tenis porque siempre he sido muy fanático de los deportes, pero en el automovilismo descubrí que era donde siempre debí estar. Aquí me quedaré luchando por ese sueño que es representar a Colombia a nivel internacional. He corrido afuera del país y adentro carreras de karts. Estoy luchando por el campeonato 2023 que es el de CNA (Campeonato Nacional de Automovilismo) que es la categoría fuerza libre que se define este sábado 21 de octubre, donde puedo quedar campeón este año.