¿JuanFer Quintero de vuelta a Junior?; el mensaje del ‘10’ que salpica a ‘Bolillo’ Gómez

Lastimosamente, el manejo de grupo en lo deportivo no ha demostrado buenas cosas en favor del técnico antioqueño, por el contrario, tras tres juegos del semestre 2023-II, solo se le ha visto una cara pobre al equipo que se refleja en resultados negativos. Ante Águilas Doradas y Medellín cayó, sumado a la derrota con Cúcuta Deportivo en Copa Betplay, la más grave de todas.

Precisamente, los dos salieron con mensajes una vez se dio la última caída de Junior. El primero fue el uruguayo, quien en su cuenta de Twitter puso: “Estoy embolatado en Spotify. Alguien me puede ayudar a decirme quien canta la canción ‘Ahora Quien’? Gracias se los agradezco. Abrazo para todos”. Esto, buscando levantar a la gente por medio de redes sociales para pedir un reemplazo al actual entrenador.

Tras esto, minutos más tarde nuevamente se volvió a pronunciar haciendo una aclaración de su dinámica. No obstante, la mayoría de internautas entendieron como un vainazo para el entrenador de Junior su anterior mensaje: “En 5 minutos recibí 500 mensajes y ninguno me dijo quién la cantaba. Tuve que meterme en Google para ver que la canta Marc Anthony”.

Luego de esto fue Quintero el que terminó saliendo a dar otro comentario. Si bien este no parece ser directo para el entrenador, con el que no logró ‘encajar’, la afición del cuadro rojiblanco lo tomó así y utilizó los comentarios para irse en contra del ‘Bolillo’, el cual les tiene colmada la paciencia. “Aun perdiendo, siempre vamos a GANAR. Valores desde niños”, dijo JuanFer.

Un día después, Quintero volvió a salir en ataque a su exentrenador, con el que no tuvo una buena relación mientras se mantenía en Junior. Para esta oportunidad, juntó comentarios a los que ya le había dado like en su cuenta de Twitter y lanzó un “The king is back”, como si anticipara el regreso a Barranquilla.