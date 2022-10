Jugador de Santa Fe dio las razones para bajarse pantaloneta y ropa interior en pleno partido

Los últimos resultados de Independiente Santa Fe en el torneo local no han sido los esperados; sumado a esto, sus jugadores han sido fuertemente criticados por situaciones extradeportivas, siendo la más reciente una protagonizada por el defensa central Geisson Perea en medio del juego que perdió su equipo 2-1 ante Jaguares.

Todo sucedió cuando el futbolista, junto a su compañero Carlos Sánchez, fueron a reclamar una falta que el árbitro pitó en contra del equipo albirrojo. Sin tener muy claro qué sucedió entre los jugadores y el juez del partido, Perea decidió bajar su pantaloneta y su ropa interior, dejando a la vista de todos sus genitales, con tan mala suerte que justo en ese instante las cámaras de Win Sports, canal que transmite los partidos del fútbol colombiano, estaban enfocándolo directamente a él.

El acto obsceno del jugador de Santa Fe no pasó desapercibido, ya que inmediatamente en las redes sociales hinchas y periodistas comenzaron a comentar la situación. Algunos se lo tomaron con humor, mientras que otros más se indignaron y calificaron de falta de respeto la acción del futbolista profesional.

Uno de los que más criticó la acción del jugador fue el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, cuando desde su cuenta de Twitter comentó: “Qué falta de respeto de Geisson Perea, jugador de Santa Fe bajándose la pantaloneta cuando los jugadores que saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento”.

🇮🇩🗣️"Le damos más valor a las personas mal intencionadas que al juego": Geisson Perea respecto a los comentarios recibidos tras lo sucedido en el juego vs Jaguares



Otros usuarios de la red social mostraron su sorpresa con la grotesca actitud de Perea, por lo que pidieron sanciones de la Dimayor, ya que muchos consideran que un futbolista profesional no puede actuar así en un partido de la Liga colombiana.

Y aunque nadie entendió el contexto de la inesperada actitud del futbolista, hinchas y periodistas estuvieron de acuerdo con que, sin importar si fue una provocación para el árbitro o fue una acción sin intención, Perea no tiene justificación.

En su defensa, el mismo jugador salió a aclarar la situación durante este martes 18 de octubre, en entrevista con El VBar de Caracol Radio, donde inició diciendo: “Realmente me tiene triste, la verdad no iba a opinar acerca de la situación, pero ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, la preocupación en mis hermanos hizo que alzara mi voz. Y mi esposa y mi hija... Voy a hablar siendo persona, de lo que sucedió, me salgo del contexto de jugador. Somos personas. Tenemos la dicha de ser futbolistas y a Dios gracias por eso, pero somos personas”.

Geisson Perea sorprendió a todos bajándose la pantaloneta en pleno partido de Santa Fe. Foto: Captura Win Sports. - Foto: Foto: Captura Win Sports.

A lo dicho en primera medida, explicó a detalle el actuar por el que hoy es reprochado: “Lo que sucedió fue que estaba arreglándome la licra, tuve ese espacio, porque cuando entro a la cancha es a jugar, no pensando en una cámara que me pueda ver, son sinónimo de emociones que se mueven, inconscientemente me acomodé, nunca quise mostrar mis partes íntimas. Hablo del señor que dice que soy irrespetuoso”.

Sumamente afectado, habló no solo por él, sino también por su círculo más cercano: “Mi hija y mi esposa están afectadas con eso, esta es la sociedad que hemos creado en las redes, creerle a una persona mala, que hace lo que hizo (mostrar la foto) para manchar la integridad de la persona”.

Para finalizar, deseoso de las razones que tienen los que piden sanción, agregó: “Mi hija tiene 4 años y esto le dejamos. Hablan que sanción, que soy irrespetuoso. Yo digo, si tienen argumentos, muéstrenlos. Me siento afectado, nunca voy a opinar si me critican desde lo deportivo, pero no que critiquen a la persona, mis valores. Yo no juego para la cámara. Cuando veo la foto...”.