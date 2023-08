Jürgen Klopp pone en alerta a Luis Díaz; última palabra al fichaje de Mbappé en el Liverpool

Aunque parece ser casi un hecho, mientras no sea oficial las informaciones van a seguir apareciendo por doquier. Una que semanas atrás estuvo rondando pero no llegó a tomar la fuerza necesaria, precisaba sobre una posible llegada de este jugador a las filas del Liverpool de Inglaterra, siendo una amenaza para el colombiano Luis Díaz.

Jürgen Klopp ante los micrófonos de Sky Sports Alemania, precisó que le causa risa cuando le hablan de dicha posibilidad tan remota: “Nosotros nos reímos de los rumores”. La razón del alemán para siquiera considerar esto, la dio a conocer: “No me gustaría arruinar la economía del club, pero no nos conviene. Que yo sepa, no hay nada. A lo mejor, alguien está intentando darme una sorpresa. Aunque no ha pasado en los ocho años que llevo aquí, sería la primera vez”.