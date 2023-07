Neymar protagoniza escándalo sexual: le destapan supuestas relaciones íntimas con un hombre

Barclay cuenta que dicha reunión no se conoció públicamente porque el futbolista se encargó de asegurarse que ninguno de sus invitados la pudiera filtrar. Incluso cuenta que, antes de ingresar al sitio, tuvieron que dejar su celular y otras pertenencias bajo cuidado del equipo de seguridad dispuesto por el astro.

“Los dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio, la chica y yo. Y se besaron, todos se besaron. No hubo límites ”, contó Barclay.

En sus redes sociales, Barclay apuntó que ha recibido amenazas de muerte de presuntos seguidores de Neymar. “Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila… Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar mi propia vida. Estoy cansada de que me falten el respeto”, publicó en su Instagram.