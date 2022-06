La crítica del arquero argentino ‘Dibu’ Martínez al “portero bailarín” Andrew Redmayne

El portero de la Selección de Australia, Andrew Redmayne, fue la persona encargada de robarse el show en el juego de repechaje que se disputó para conocer uno de los equipos clasificados al Mundial de Catar 2022.

El arquero australiano, protagonizó uno de los momentos más virales en la tanda de panales ante Perú, y donde logró que su país reclamara un cupo para la próxima copa del mundo.

Redmayne, ingresó en los últimos minutos del tiempo extra, con el fin de atajar los penales y en el momento de hacerlo, comenzó a bailar en el arco, con el objetivo de distraer a los cobradores de la selección Inca.

Al final, la estrategia dio frutos y Australia se quedó con la clasificación a la cita orbital más importantes entre naciones. Sin embargo, ante dicho momento la IFAB intervino y dejó claro que a partir de ahora ese tipo de movimientos estarán prohibidos.

“Se hace hincapié en que el espíritu de la regla conmina al guardameta a posicionar ambos pies en contacto directo con la línea de meta hasta que se cobre la pena máxima”, indicó la entidad encargada de hacer las reglas en el fútbol profesional.

El arquero australiano mostró su estrategia cuando el peruano Gianluca Lapadula, se puso al frente de su portería. En ese instante, no dejaba de moverse sobre la línea, dando saltos y hasta parecía el dicho baile.

Pese a su constante meneo, no logró atajar los primeros disparos de los futbolistas peruanos. No obstante, Alex Vera fue el última la persona en patear y lo que pasó después, llevó a que el australiano sea portada de varios diarios.

Sobre lo sucedido, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, recordado por sus bailes en los cobros de la semifinal contra la Selección Colombia en la Copa América 2021, se mostró en desacuerdo con la actitud de su colega australiano. No obstante, manifestó que Redmayne hizo lo que tenía que hacer para clasificar a su país al Mundial.

“Es su técnica y su táctica, clasificó al Mundial. He visto que lo han criticado por hacer eso, por tirarle la botella a Gallese y la verdad son técnicas del momento. Hoy en día, Australia está en el Mundial. Son cosas que yo no haría, pero capaz lo que yo hice, hay gente que diría que no lo haría. Yo no tengo nada con el arquero de Australia. Hizo lo que tenía que hacer para mandar a su país al Mundial. Para mí lo hizo perfectamente bien” aseveró el ‘Dibu’ Martínez.

El ‘Dibu’ recordó el episodio con Yerry Mina

El arquero argentino Emiliano Martínez ataja un penal al colombiano Yerry Mina, el miércoles 7 de julio de 2021, en la semifinal de la Copa América disputada en Brasilia (AP Foto/Eraldo Peres) - Foto: AP/Eraldo Peres

En un video exclusivo de TyC Sports se reveló la celebración de Lionel Messi ante el fallo del defensor colombiano. La Pulga gritó “baila ahora, baila ahora”, haciendo referencia a la típica celebración de Mina.

Cuando Mina acertó su cobro frente a Uruguay hizo su baile, lo que molestó a los fanáticos charrúas porque lo creyeron un exceso. Sin embargo, el oriundo de Guachené siempre celebra de esa manera.

Precisamente, sobre dicha situación en el juego ante los uruguayos, Martínez en su momento fue consultado sobre el momento en particular y aunque pareciera que ya es un tema lejano, volvió a demostrar algo de rabia: “El partido anterior contra Uruguay le metió un gol a Fernando Muslera y había bailado. Conozco a Muslera, no me había gustado y una vez que le atajé el penal vinieron todos esos recuerdos”.

Además, afirmó que lo sucedido en los cobros no fue nada personal y todo se quedó en la cancha. “El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”.

Y aunque se vivió un momento de tensión, Dibu manifestó que “quedó todo muy bien” con el defensor colombiano. “Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo ‘discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido’. Él me contestó, todo muy profesional”, agregó sobre su conversación con Mina.