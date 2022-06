Repechaje Catar 2022: Ricardo Gareca habló tras la decepción de Perú rumbo al Mundial

En Catar, donde en pocos meses se realizará la Copa del Mundo 2022, inició y terminó el sueño mundialista de los peruanos, luego de quedar ad portas de clasificarse a su segunda cita orbital de manera consecutiva, de la mano del argentino Ricardo Gareca que ha llevado un exitoso proceso con el equipo sudamericano.

El cuadro inca fue superior a su rival, Australia, en el trámite de los 120 minutos y hasta cierta parte de los penales. Ya, en la instancia de los once pasos, la popular lotería les jugó en contra a los dirigidos por el argentino, que declinaron sus posibilidades tras dilapidar dos cobros.

Al término del juego, Gareca compareció ante los medios de comunicación y dio sus primeras impresiones sobre la eliminación: “Entregaron todo, fue un partido parejo, difícil, de marcador cerrado, lástima quedamos eliminados en los penales”.

Ricardo Gareca se quedó cerca de llevar a Perú a su segundo Mundial de manera consecutiva. - Foto: AFP - Diseño de SEMANA

Junto a la primera declaración, mostró su tristeza por no haber logrado el objetivo de brindarle una alegría más a los aficionados peruanos que viajaron hasta la sede del partido y los que se quedaron en el país: “Queríamos ganarlo durante el partido, pero no se pudo. Vino una multitud, no le pudimos dar esa alegría y eso nos duele”.

Finalmente, fue consultado sobre el proceso que ya lleva siete años a su cargo, en una segunda etapa: “No es momento para hablar de ese tema. Una vez llegue a Lima veré qué hacer”.

Crónica de la clasificación

La selección de Australia jugará su quinta Copa del Mundo consecutiva después de adjudicarse este lunes el billete de la repesca para estar en la cita de final de año en Catar entre la Confederación Asiática y la Conmebol al derrotar en la tanda de penaltis a Perú tras igualar sin goles el tiempo reglamentario.

Los socceroos festejaron su clasificación en el estadio Ahmad bin Ali después de un choque muy parejo, donde ambos combinados tuvieron pocas, pero buenas ocasiones para haber evitado jugarse el pase desde los once metros.

Ahí, se encumbró el guardameta Redmayne, al que su seleccionador, Graham Arnold, decidió meter por el realista Ryan cuando se acababa la prórroga buscando que mostrase al parecer sus mejores dotes en los penaltis.

Sus movimientos en la línea antes de los lanzamientos fructificaron en el de Valera, ya en la ‘muerte súbita’ en la tanda, y el combinado australiano completará el grupo D junto a la actual campeona, Francia, Dinamarca y Túnez. Los de Ricardo Gareca, en cambio, fueron los que lloraron al no poder conseguir clasificarse para su segunda Copa del Mundo consecutiva y repetir el logro de 1978 y 1982.

El encuentro tuvo la emoción que marcó siempre el resultado. Australia se plantó bien y supo controlar el duelo en su primera mitad, llevando casi siempre peligro por su costado derecho y sin sufrir demasiado ante un rival algo irreconocible.

¡El héroe de Australia! la atajada de Andrew Redmayne clasificó a los @socceroos y desató la locura de sus compañeros. ¡Australia estará en #Qatar2022! pic.twitter.com/4N7IQHhIai — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 13, 2022

Perú mejoró tras el descanso y tuvo más empaque dentro del choque, aunque las ocasiones eran a cuentagotas. Las mejores momentos llegaron para los australianos en el tramo final de la segunda mitad, con sendos remates de Behich y Hrustic, pero el primero tocó el palo y el segundo se encontró con Gallese.

En la prórroga, ya con menos fuerza en ambos equipos, el encuentro se abrió y fue la selección peruana la que pudo evitar los penaltis, primero con un remate de Cueva y luego, casi a renglón seguido, con un cabezazo al palo de Flores. Los penaltis tuvieron que decidir y el fallo inicial de Boyle, que se topó con Gallese, se vio compensado por el de Advíncula, que estrelló su remate en el palo. Al final, Redmayne le adivinó la intención a Valera y Australia vivirá la fiesta del Mundial.