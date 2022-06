Dibu Martínez no supera a Yerry Mina: dio las razones de su recordado choque en Copa América

Ya ha pasado casi un año desde que se disputó la Copa América de Brasil 2021, donde la Selección Argentina marcó un antes y un después para su historia, junto a la de Lionel Messi, quien no había podido levantar un título con el equipo nacional, tras las decepciones en las finales pasadas de ese mismo torneo y el mundial de Brasil 2014.

Sin ninguna duda, el cambio generacional del seleccionado argentino, junto a la confianza entregada al estratega Leonel Scaloni, ha llevado a los mejores frutos a un equipo histórico que carga ahora con el deseo de sumar un nuevo campeonato del mundo en el venidero Mundial de Catar 2022, donde parece ser la última opción de Messi para alzarse con el título más representativo del fútbol mundial.

De la mano de Lionel Messi, el cuadro argentino gritó nuevamente campeón - Foto: AFP

En el camino, varios partidos han quedado en la retina de los aficionados tanto de la Selección de Argentina, como de los amantes del fútbol. Entre esos juegos, sucesos han saltado a la luz y uno de los más importantes fue el que se dio en el choque de una de las fases decisivas ante la Selección Colombia.

En ese momento, el portero Emiliano Martínez se transformó en el héroe de la clasificación albiceleste en el estadio Mané Garrincha al atajar los remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. Anotaron por Colombia el volante Juan Cuadrado y Miguel Borja.

La definición fue muy intensa debido a los insultos del arquero Martínez a los colombianos. Uno de los más afectados por las palabras de argentino fue Yerry Mina, que erró su cobro después de las palabras del portero.

“Boludo, vos, te conozco”, dijo Martínez para intimidarlo. “Mirá que si me la cruzás, te la atajo... eh”, agregó jugando con la mente del defensor del Everton.

En un video exclusivo de TyC Sports se reveló la celebración de Lionel Messi ante el fallo de Mina. La Pulga gritó “baila ahora, baila ahora”, haciendo referencia a la típica celebración del colombiano.

Cuando Mina acertó su cobro frente a Uruguay hizo su baile, lo que molestó a los fanáticos charrúas porque lo creyeron un exceso, sin saber que el de Guachené siempre celebra de esa manera.

Precisamente, sobre dicha situación en el juego ante los uruguayos, este lunes -13 de mayo-, Martínez fue nuevamente consultado sobre el momento en particular y aunque pareciera que ya es un tema lejano, volvió a demostrar algo de rabia: “El partido anterior contra Uruguay le metió un gol a Fernando Muslera y había bailado. Conozco a Muslera, no me había gustado y una vez que le atajé el penal vinieron todos esos recuerdos”.

"CONTRA URUGUAY LE HABÍA METIDO UN GOL A MUSLERA Y HABÍA BAILADO. NO ME HABÍA GUSTADO. CUANDO LE ATAJÉ EL PENAL... VINO EL FESTEJO" declaró Dibu Martínez a la hora de recordar su episodio con Yerry Mina. pic.twitter.com/xL82ako6Vb — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2022

Todo lo hoy comentado es extraño, luego de que tras salir campeón del torneo de selecciones suramericanas en el año 2021, Emiliano Martínez habló con el diario Olé sobre lo sucedido con Yerry Mina y dio a conocer que el defensa colombiano estuvo muy pendiente de él cuando tuvo que salir del partido por la fecha 8 de la eliminatoria rumbo a Catar 2022. “Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza”, contó el guardameta del Aston Villa inglés.

Además, aseguró que lo sucedido en los cobros no fue nada personal y todo se quedó en la cancha. “El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”.

Y aunque se vivió un momento de tensión, Dibu aseguró que “quedó todo muy bien” con el defensor colombiano. “Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo ‘discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido’. Él me contestó, todo muy profesional”, agregó sobre su conversación con Mina.