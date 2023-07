La Dimayor aprobó que un equipo del Fútbol Profesional Colombiano deje de existir desde el siguiente semestre

El Fútbol Profesional Colombiano tiene algunas particulares que lo hacen distinto a todas competencias profesionales en el resto del mundo. Una de ellas la cantidad de equipos pequeños que suelen cambiarse de sede, de nombre y de colores. Algo que no le hace bien a la competencia y que muchas veces deja a ciudades e hinchas sin tener a su equipo.

Justamente esto fue lo que sucedió este viernes 7 de julio, luego de que la Dimayor aprobara la desaparición del Valledupar Fútbol Club, equipo de segunda división que ha jugado muchos años en la segunda división de Colombia, pero que desde ahora su ficha fue vendida para que pueda jugar bajo otro nombre en otra zona del país.

Luego de 18 años de historia en la B de Colombia, Valledupar recibió la aprobación que le permite cambiar su razón social y de nombre para competir en los campeonatos profesionales de la Dimayor. Los dirigentes del equipo verde de la capital del César no encontrar forma para que el equipo continuara jugando en la ciudad y decidieron irse y empezar muy lejos de la que siempre fue su sede.

“Nos despedimos con la satisfacción de lo que hemos logrado juntos y del deber cumplido, con el orgullo de haber portado una camiseta que representa a los vallenatos, la alegría y esperanza de esta región”, publicó el Valledupar a través de sus redes sociales donde los hinchas del equipo criticaron la decisión y la falta de respeto con una afición que, a pesar de nunca jugar en primera división, acompañaba al equipo en sus juegos como local.

Muchas gracias capital mundial del vallenato y departamento del César, afición, medios de comunicación y barras sociales.#VFC pic.twitter.com/9BqXE29nzz — Valledupar F.C. (@ValleduparVFC) June 23, 2023

Y no solo los hinchas de Valledupar se quejaron de la decisión del club de la B, también hinchas de los equipos históricos de la primera división manifestaron su molestia porque se llegue a este tipo de decisiones que afectan directamente a los hinchas de los clubes y que no permite que la segunda categoría de Colombia pueda tener equipos de tradición. Ya que no es la primera vez que un club se cambia de ciudad, nombre y colores.

Hasta ahora no se conoce quién tendrá la ficha del Valledupar y en que ciudad jugará sus partidos como local del Torneo Betplay y la Copa Colombia, pero se han escuchado rumores que el equipo estaría planeando irse para el municipio de Soacha, en Cundinamarca, muy cerca de la capital del país. Donde creen que podrían encontrar una afición que los respalde y mayores beneficios económicos de los que tenía el equipo en la capital del César.

Confirmados los horarios de los partidos de ida en los octavos de final de la Copa Colombia

Este viernes 7 de julio la Dimayor dio a conocer las fechas y los horarios oficiales de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, que se comenzarán a disputar la última semana de julio y tendrán como enfrentamiento más atractivo el clásico de Colombia entre América de Cali y Atlético Nacional.

Martes 25 de julio

7:00 de la noche:

Estadio Metropolitano de Techo

La Equidad vs. Águilas Doradas de Rionegro.

Miércoles 26 de julio

3:30 de la tarde:

Estadio Metropolitano de Techo

Tigres vs. Deportivo Pereira.

7:30 de la noche:

Estadio Daniel Villa Zapata

Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima.

8:00 de la noche:

Estadio Pascual Guerrero

América vs. Nacional.

Jueves 27 de julio

4:00 de la tarde

Estadio General Santander

Cúcuta Deportivo vs. Junior de Barranquilla

8:00 de la noche

Estadio Palmaseca del Deportivo Cali

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe.

Los partidos de ida entre Millonarios y Bucaramanga e Independiente Medellín y Deportivo Pasto aún no han sido programados debido a que durante esa semana se tienen programados conciertos en los estadios Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y Atanasio Girardot de Medellín, por lo que está pendiente por definir los días que se jugarán los partidos de ida de estos equipos.