La monumental ovación que se llevó Luka Modrić por hinchas argentinos y croatas en el Mundial de Qatar

Con un partido de otro mundo, el argentino Lionel Messi puso fin a la historia de Croacia y Luka Modrić en el Mundial de Qatar 2022. Con un 3-0 contundente que tuvo un gol y asistencia del atacante de la albiceleste, el sueño croata se acabó en lo que, de paso, parece ser la última cita orbital para el jugador del Real Madrid.

En la primera parte, Modrić se mostró muy incisivo en el mediocampo, dominando por momentos los hilos de juego y creando peligro en el arco defendido por Emiliano Martínez. Sin embargo, Argentina fue el primero en pegar con un gol de penal que fue facturado por Lionel Messi y que hizo que los ánimos croatas se bajaran.

Fue tan duro el golpe para la selección europea, que minutos más tarde la albiceleste marcó el segundo tanto, gracias al delantero Julián Álvarez. Este gol apagó las ilusiones de Modrić y compañía, quienes a pesar de crear opciones, no lograron romper el cerrojo.

Modrić. - Foto: REUTERS

Para la segunda mitad, Croacia intentó emular lo hecho por Países Bajos en la ronda de cuartos de final; sin embargo, Argentina recurrió a la magia de Messi para anotar el tercer tanto de la noche y poner punto final a las ilusiones croatas.

Fue tanta la resignación en el equipo de Dalić, que el propio entrenador decidió cuidar a su máximo referente, Modrić, para el duelo por el tercer puesto. Sobre los últimos minutos, el 10 croata fue sustituido en el terreno de juego y le dijo adiós al sueño que nuevamente se le escapó como en Rusia 2018.

Lo que no se esperaba Luka fue la monumental ovación de los hinchas asistentes al estadio de Lusail. En las cámaras de la transmisión se pudo observar que no solo los fanáticos de su selección reconocieron su fútbol, sino los hinchas argentinos se unieron para rendirle un pequeño homenaje al volante.

La increíble ovación hacia Modrić, totalmente merecida. 🫡pic.twitter.com/7m5jq0u0Mf — Andre🇲🇽🎄 (@_AndreCA7) December 13, 2022

Con 37 años, este Mundial fue el último en su carrera para Modrić, quien se unió a Cristiano Ronaldo, Neymar, Müller, entre otros jugadores que dijeron adiós en su último mundial.

Modrić en contra del árbitro

El capitán de Croacia, Luka Modrić, consideró que no fue penal la acción entre el delantero argentino Julián Álvarez y el arquero Dominik Livaković, que permitió que Argentina se fuera adelante en el marcador este martes y luego clasificara a la final del Mundial de Qatar.

“Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti”, criticó el 10 en la zona mixta del estadio de Lusail. “Pero ya está, no podemos cambiarlo”, agregó.

Modrić, de 37 años, se refirió a la acción sucedida en el minuto 32 en que Álvarez chocó con Livaković y el árbitro Daniele Orsato (ITA) decretó penal para la albiceleste. Lionel Messi cobró y anotó el 1-0 parcial.

“No ha podido ser, pero ya está, hay que intentar recuperarse e intentar ganar el partido del tercer puesto” el sábado, contra el perdedor entre Francia y Marruecos, que chocan el miércoles en Al-Khor, sostuvo.

“Estamos tristes, esperábamos estar en otra final, pero bueno, no se ha dado, y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina”, añadió.

Pese a la derrota 3-0, que evitó que clasificaran por segunda vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo (en Rusia-2018 perdieron el título con Francia), Modrić destacó el torneo que ha realizado la selección balcánica.

“Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito”, apuntó.