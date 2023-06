“La sartén por el mango la tiene Messi”: Xavi se pronuncia sobre el regreso de Messi al Barcelona

El entrenador del club catalán no descarta la posibilidad del retorno del astro argentino a su equipo.

Este martes, el Barcelona enfrentó en un duelo amistoso al Vissel Kobe con el motivo de darle la despedida a Andrés Iniesta del equipo japonés. Tras finalizar el encuentro en el que los culés se impusieron 2-0, Xavi atendió a los medios de comunicación y se volvió a referir a la posible vuelta de Lionel Messi al equipo español.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Xavi empezó diciendo que “Estamos contentos, de momento tenemos el OK al plan de viabilidad de la Liga y ahora, a ponernos en marcha, ponernos manos a la obra y reforzarnos, que nos hace falta”.

Lionel Messi junto a sus hijos en el último partido de la temporada - Foto: AFP

A lo que se refiere Xavi con el llamado ‘plan de viabilidad’ es a una estrategia de regular la situación financiera del Barcelona en las próximas semanas. De su aprobación dependían varios gastos de fichajes como, entre ellos, el del astro argentino.

Las palabras que mantienen la ilusión de los miles de seguidores del club blaugrana por el retorno del campeón del mundo en Qatar 2022 fueron: ”La situación en manos del presidente y del padre de Leo, por tanto, veremos, veremos cómo acaba, pero finalmente la sartén por el mango la tiene Leo”, dijo el entrenador.

Las declaraciones del padre de Messi ante el posible fichaje

Con la incertidumbre tomando cuenta de la hinchada blaugrana, el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, rompió el silencio y se refirió por primera vez a la potencial vuelta de su hijo a España en conversación con el periodista Carlos Monfort, de Jijantes FC, un canal de streaming dirigido por el especialista en el mundo barcelonista, Gerard Romero.

Las declaraciones no fueron alentadoras para los culés. “Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado”, afirmó Monfort luego de haber hablado con Messi.

Además, agregó que el apoderado del capitán del seleccionado argentino dejó ver que “ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis”.

No en tanto, a pesar de esas ser las condiciones, aparentemente, muchos medios de comunicación han insistido en que realmente el 10 no quiere volver al cuadro catalán si no se le cumplen exigentes pretensiones económicas, contradiciendo lo dicho por su padre.

Ante lo anterior, Romero y Monfort replicaron. “Le molesta que se hable mal de su hijo porque él sufre. Que no es que no quiera venir, pero que anímicamente está mal y no sabe qué hacer”, revelaron.

Lionel Messi estaría a horas de hacer oficial su partida al fútbol de Arabia Saudita. - Foto: AFP

De acuerdo con lo que contaron los comunicadores, para La Pulga fue difícil estar en París fuera de la que fue su casa por dos décadas.

Hasta el momento, lo único cierto es que Jorge Messi y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se han reunido varias veces en los últimos días, a fin de encontrar la mejor solución tanto para el equipo, como para el futbolista.

“No sé nada todavía. Hemos hablado el otro día, pero nada concreto”, fue lo que dijo el empresario argentino luego de uno de los encuentros.

No en tanto, el agente comentó que a la familia le encantaría regresar y que sí ve posibilidades en que se dé, aunque estas sean limitadas.

Lionel Messi junto a su esposa en los premios Laureus - Foto: AFP

Por las condiciones económicas del Barcelona, la prensa española ha filtrado dos alternativas que facilitarían el regreso del astro.

El primer camino sería con escala en Oriente Medio. De acuerdo con algunas fuentes, algún club poderoso en los Emiratos Árabes, Catar o Arabia Saudita compraría a Messi y lo prestaría al onceno español para aliviar gastos.

Así mismo, otra opción es que el Inter de Miami, propiedad de David Beckham, se vuelva el dueño de los derechos de Lionel Messi y luego lo ceda a la institución de Cataluña.