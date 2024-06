La sorpresiva confesión de Leo Messi sobre el Real Madrid y la Selección Colombia que le da la vuelta al mundo

Luego, sentenció: ”Conseguimos el objetivo y lo que más deseábamos. Pero después la vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Con el Mundial me sentí realizado, conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía y el poder decir eso es muy difícil”.

Finalmente, Messi no pudo confirmar su presencia o no en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos y México, pues reveló que depende de cómo se sienta en ese momento y de cómo esté físicamente.

“Si bien lo he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, intenté siempre no darle bola. Creo que era una época en la selección que vendía mucho criticar... Depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no”, concluyó el astro argentino.