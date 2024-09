Lamine Yamal se destapó sobre Lionel Messi y el Balón de Oro; sorprendió con sus palabras

Conmebol destaca a Colombia y hace desplante a Argentina; once ideal de la doble fecha de eliminatorias

Contexto: Conmebol destaca a Colombia y hace desplante a Argentina; once ideal de la doble fecha de eliminatorias

“Cuando eres pequeño en clubes como el Barça, ya te empiezan a enseñar cómo puede ser tu vida, trabajando con psicólogos y todo. Yo creo que me han preparado para eso y... pues nada, con muchas ganas de que llegue el futuro”, comentó Yamal al respecto de su auge.

“Desde la Eurocopa todo el mundo es más feliz, veo a la gente más sonriente y nada, muy contento, la verdad que es un sueño”, añadió el jugador blaugrana antes de relatar cómo supo su nominación al Balón de Oro. “ En la concentración de la selección, estábamos en el ascensor y me acuerdo que estaba con Nico al lado ”, aludió a Nico Williams.

“Primero salió que Nico estaba nominado y ya luego todos mis amigos me pasaron que yo también estaba ahí con ellos, con los de la selección, que nos felicitaron a todos”, prosiguió con su anécdota. No obstante, la vida de Yamal tiene un freno sencillo a tantas ínfulas. “Sobre todo ir a casa de mi madre, que me diga: ‘Ponte las chanclas, cierra la puerta, apaga la luz, haz la cama, etc.”, confesó.