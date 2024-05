Le cantan la tabla a la Selección Colombia para la Copa América 2024: “Este país no está preparado”

“A mí no me gusta el favoritismo, me aburre. A Colombia le ha ido tan mal cada vez que la declararon favorito. Yo creo que este país, aún, no está preparado para asumir un favoritismo. El país y el país futbolero. El país no sabe lidiar con el favoritismo. Para mí es mejor no llegar nunca como favorito. El favoritismo nos ha hecho mucho mal históricamente”, manifestó sin tapujos Nicolás Samper.