Leo Messi habló de Colombia y lanzó certero mensaje a horas de iniciar la Copa América 2024

La selección Argentina de Lionel Messi será la encargada de abrir el telón en la Copa América 2024. Este jueves 20 de junio, el combinado albiceleste disputará el partido inaugural enfrentando a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un partido que no debería representar mayores dificultades para el vigente campeón.

Messi habló sobre sus expectativas para esta edición y afirmó que la ambición sigue siendo grande a pesar de la Copa del Mundo que consiguió en el año 2022. “Yo siempre dije y digo que Argentina es favorita, pero bueno, nosotros ya la manera de ser nuestra, de por sí de siempre somos los mejores, damos por hechas las cosas y nos dimos muchos golpes por eso”, indicó en entrevista para América TV.

El astro rosarino, sin embargo, no desconoce que hay otras selecciones que les podrían arrebatar la defensa del título en Estados Unidos. “Hoy por hoy sí podemos decir que somos los mejores, somos los últimos campeones del mundo, pero no por eso hace que esta Copa América la vayamos a ganar caminando. Es más, creo que va a ser una Copa América muy igualada, va a ser más difícil”, aseguró.

Messi destacó a Ecuador como rival del grupo A, pero también mencionó a “Uruguay, Colombia y Brasil” como los otros candidatos fuertes a ser protagonistas en la Copa América.

Luis Díaz disputa una pelota con Lionel Messi en la Copa América 2021 | Foto: Getty Images

“Las selecciones cada vez son más complicadas. Va a ser muy igualada y lo bueno de nosotros es que el grupo lo sabe. Somos conscientes que tenemos que hacer lo mismo (que en 2021) e incluso más para volver a ganar. Intentar competir como lo hemos hecho siempre e intentar llegar a lo máximo”, aseguró.

A Brasil, rival de Colombia en el grupo D, no lo ve como un rival fácil a pesar de que este año no cuentan con Neymar. “Siempre tienen jugadores de sobra. Si bien Ney no está, tienen un millón. Tienen un equipo muy fuerte, competitivo. Son como Argentina, son candidatos y van a querer ganar la Copa América también”, dijo.

En la edición pasada, Messi se salió de sus casillas en varias ocasiones, una de ellas contra Colombia en la semifinal. “No la dibujo (finjo), soy como soy y te das cuenta”, admitió.

“Ayer mismo, perdí un partidito en el entrenamiento y yo me caliento. Siempre, me gusta ganar, me gusta competir. En el momento se me nubla, me caliento y al ratito ya se me pasa y digo: ‘para qué mierda me calenté de esa manera, qué necesidad’”, confesó en la entrevista para la televisión de su país.

En el Mundial de 2022 también tuvo momentos de calentura como la semifinal ante Países Bajos o el debut ante Arabia Saudita, algo que no ha cambiado ni estando fuera del fútbol europeo. “Me pasa con los partidos con el club, con el Inter porque el objetivo es que el club crezca, ganar la primera liga para el club que tiene poco tiempo de vida y crecimiento. Lo vivo así”, aseguró.

El 10 se ve fuerte para disputar la Copa América, pero todavía no es capaz de afirmar si estará o no en la Copa del Mundo de 2026. “No sé lo que va a pasar de acá al Mundial 2026, si voy a estar a nivel con los compañeros que tengo al lado... no sé si voy a estar. Es difícil hablar del futuro, me sigo cuidando como hice siempre y va a depender de como vaya evolucionando en el día a día”, respondió.