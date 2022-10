Lewandowski se destapó y reveló quién es su favorito a ganar el Balón de Oro

“Él es probablemente uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, si no lo anulan, evidentemente”: Robert Lewandowski, habló así sobre Karim Benzema en Movistar+, ironizando sobre la anulación de la ceremonia en 2020, en la que el trofeo parecía destinado a terminar en las manos del polaco.

Durante una entrevista con la cadena española este jueves en el centro de entrenamiento del FC Barcelona, el delantero polaco lanzó este pequeño pique hacia la organización y a su competidor en el Real Madrid, gran favorito para ganar la mayor recompensa individual el lunes, en París.

“Si no lo anulan, probablemente ganará este Balón de Oro, sí”, repitió ‘Lewy’, con una ligera sonrisa.

Por primera vez en su historia desde 1956, la edición 2020 del Balón de Oro fue anulada debido a la pandemia de covid-19, y el trofeo no fue entregado “a falta de condiciones de igualdad suficientes”, precisó Pascal Ferré, redactor jefe de la revista francesa France Football, que entrega este trofeo.

El Balón de Oro 2022 será entregado el lunes en el teatro del Chatelet, en París. El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema es el gran favorito para suceder a Lionel Messi, ganador de la edición 2021, por delante justamente de Robert Lewandowski y otros aspirantes que prácticamente se dan por vencidos por el goleador del Real Madrid campeón de Champions en mayo pasado.

Se enfrentan el domingo

Los dos vivirán su primer clásico español como rivales este domingo, cuando se vean las caras en el Santiago Bernabéu con el condimento especial de la disputa del liderato que en este momento se encuentra igualado a 22 unidades. “En las Vegas vi lo que supone jugar un Clásico y la importancia para aficionados y club”, dijo el polaco, refiriéndose al juego amistoso que disputaron en pretemporada y que acabó en victoria culé 1-0 con gol de Raphinha.

“Comprendí que es un reto enorme. Estoy preparado para jugarlo, me fue bien en pretemporada. Ahora será un partido nuevo, pero ya he adquirido experiencia al haber jugado varias veces contra el Real Madrid”, agregó.

Aunque en liga están bastante igualados, Barcelona llega después de un empate ante Inter que lo deja al borde de la eliminación en Champions, mientras que el Madrid ya está clasificado a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos. El clásico siempre es un partido diferente, pero a fin de cuentas es solo el siguiente partido de La Liga”, analizó Lewandowski.

Robert Lewandowski llegó esta temporada al Barcelona, procedente del Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Para el polaco representa una ocasión especial su primer Real Madrid vs. Barcelona. “Cuando veía estos partidos por televisión, ya entonces tenía el sueño de poder jugarlo. Ahora tendré la oportunidad de realizarlo. Espero que podamos mostrar nuestro mejor fútbol, poder imponernos contra el Real Madrid y volver a Barcelona con tres puntos”.

Su mejor recuerdo ante los ‘merengues’ se remonta al año 2014, cuando marcó cuatro goles en la serie de semifinales. “Hay mucha historia detrás. También recuerdo otros encuentros, que siempre han sido especiales y me encanta jugar contra ellos. Son uno de los mejores equipos de Europa y del mundo”, afirmó.

Pero insiste que esta vez las condiciones son diferentes, por todo lo que envuelve la rivalidad entre ambos equipos y el valor agregado de la disputa por el liderato. “Son circunstancias diferentes. No importa, siempre estoy más concentrado en mi trabajo, en cómo tenemos que jugar y qué debemos hacer para ganar, no pienso en mí mismo ni en el rival. Me centro en hacer el mejor fútbol y en mi rendimiento”, completó.

El partido será el domingo a las 9:15 a. m. (hora de Colombia) con transmisión de Directv Sports para latinoamérica.

*Con información de la AFP.