Lionel Scaloni hizo tajante sentencia sobre el futuro de Leo Messi en Argentina: “No tiene sentido”

Antes del debut en la Copa América, Lionel Scaloni habló en rueda de prensa y realizó una tajante sentencia sobre el futuro de Lionel Messi en la selección Argentina. Mencionó que no tiene mucho sentido pensar cuando el astro no esté en la albiceleste , así como Ángel Di María.

“El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y de Di María, no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora”, dijo Scaloni en el Mercedes-Benz Stadium.