Llamativa declaración sobre figura de la Selección Colombia; compañero de Luis Díaz está implicado

Dávinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia | Foto: Getty Images via AFP

“Creo que Sánchez es mejor defensor que Dijk. En Inglaterra, los defensores juegan regionalmente y no cambian de posición. No entran en las filas de lateral derecho o lateral izquierdo. Siempre ocupan una posición en el centro. Generalmente juegan lentamente. Interceptan el balón en el centro porque están bien físicamente. Pero fallan cuando tienen que abrirse. Van Dijk tuvo dificultades contra el Barış Alper Yılmaz en el partido nacional entre Turquía y Holanda”, contó Cetin.

“Sánchez está en el juego. Tiene nivel, juega en un área más amplia y no echa de menos a la gente. Está haciendo un trabajo mucho más difícil. Es muy bueno con el balón. Sánchez es mucho mejor defensor que van Dijk. No importa si es el Liverpool. Por ejemplo, Sami Hyypia vino a Turquía y no gustó. Así que Sánchez es mejor que van Dijk y muchos defensores en la Premier League”, sentenció.