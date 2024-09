Llega el debut de James Rodríguez: hora y canal para ver en vivo Rayo Vallecano vs. Osasuna

“ No voy a adelantar nada pero por respeto a los jugadores que ellos tampoco saben. La convocatoria está hasta que finaliza el entrenamiento pero no por capricho del entrenador sino porque siempre les digo lo mismo, estos entrenamientos los utilizamos para atestar a aquellos jugadores que tengan algún problema, que no es el caso de James”, apuntó el entrenador en rueda de prensa.

Aunque no confirmó que James vaya ser titular este lunes contra Osasuna, sí dejó sobre la mesa la posibilidad de verlo sumar minutos. “Sí te puedo anticipar que han pasado ya unos días, él ha participado en dos partidos con su Selección, no es lo mismo que cuando me preguntasteis hace dos semanas, donde todavía venía en un periodo de inactividad bastante larga”, añadió Pérez.

La presencia de James sobre el campo de juego solo se podrá traducir un resultados positivos si los delanteros se encuentran en una buena noche para convertir sus más que demostradas asistencias. “No me preocupa, no es algo que me quite la energía, entiendo que la titularidad se accede un modo concreto, que ellos lo saben, no les engaño. Es vía semanal, durante el entrenamiento. Es verdad que cuando uno participa un domingo y tiene una buena actuación, tiene más peso en tener crédito y poder permanecer en el once. No me quita el sueño tener cuatro jugadores en la misma posición”, sentenció íñigo sobre la construcción del sector ofensivo.