Lo lamenta Néstor Lorenzo: confirman lesión de convocado que se pierde los juegos contra Perú y Argentina

Lucho lo hizo por duplicado ante el Manchester United en Old Trafford, casa de los diablos rojos, que silenció por completo, con el doblete de anotaciones en la primera mitad. Primero fue un cabezazo en el segundo poste y luego, una definición magistral como centro delantero.

Para Colombia ahí no pararon las alegrías dadas por los nacionales en suelo inglés. Luis Sinisterra, selló, in extremis , el triunfo de Bournemouth y le dio el triunfo a los suyos ante Everton, en condición de visita , luego de ir perdiendo 2-0 cuando corrían 60 minutos en el reloj.

Unos brillan y otro será baja para Colombia

Jefferson Lerma se perderá la doble fecha de las Eliminatorias. | Foto: Getty Images via AFP

Sin embargo, en las últimas horas, fue sorprendido por una baja que no estaba en sus planes, reportada y confirmada desde suelo inglés. Se trata de Jefferson Lerma, quien a falta de comunicación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, sería desconvocado.

Al término del choque de su club, Crystal Palace, donde no se le vio disputar un solo minuto, su entrenador, Oliver Glasner contó que: “Tiene un problema en el dedo del pie derecho después del día libre”.

“Regresó y luego le dolió el dedo del pie, por lo que no pudimos ponerle la zapatilla y, por supuesto, no puede jugar”, sumó dejando casi sentenciado que si no estuvo para la fecha de Premier League, tampoco para los duelos de la Selección Colombia.