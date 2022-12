“Lo logramos”: primer mensaje y fotos de Lionel Messi en redes sociales como campeón del mundo

El domingo -18 de diciembre-, las selecciones de Argentina y Francia se enfrentaron por cuarta vez en una Copa del Mundo, en la que fue una final inédita para el certamen mundialista. Después del tiempo reglamentario, el alargue y los penaltis, la albiceleste logró hacerse con el título de campeón del mundo por tercera vez en su historia tras 36 años buscándolo.

Estos combinados ya se habrían enfrentado en el Mundial en las ediciones de Uruguay 1930, Argentina 78 y Rusia 2018. Los dos primeros juegos fueron ganados por la albiceleste, los cuales fueron en fases de grupos, mientras que en el pasado torneo se midieron en los octavos de final y el vencedor fue el seleccionado galo, que terminó siendo campeón en Moscú.

En esta nueva oportunidad, Argentina buscaba en Qatar 2022 su tercer título de la Copa del Mundo. Y por fin, después de intentarlo en varias oportunidades, Lionel Messi se pudo consagrar en lo más alto del fútbol en su quinto Mundial, cumpliendo con lo que hizo Diego Armando Maradona en México 86.

El otro título de la albiceleste fue en 1978, cuando ese país organizó el Mundial de fútbol y derrotó en la final a Países Bajos, mismo rival al que eliminó en cuartos de final en esta edición número 22 del certamen mundialista. En 1986, de la mano de Maradona, derrotaron en el partido por el título a la conocida en ese entonces como Alemania Federal.

Después de toda la celebración por conseguir el título más deseado en el ‘deporte rey’, Lionel Messi aprovechó la emoción para dejar un mensaje en sus redes sociales y elegir las fotos que mejor describen el momento que vivió. “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!”, escribió en su primera publicación en Instagram tras la final de Qatar 2022.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, agregó.

Además, aprovechó para agradecerle a las personas que han estado con él en este largo camino, pues tuvieron que pasar cinco Mundiales para por fin cumplir su más anhelado sueño: “muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”.

“Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”, escribió en su primer mensaje como campeón del mundo.

“VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto”, finalizó con emoción que en las próximas horas podrán festejar con su gente en Argentina.

Cabe recordar que, después de todas las celebraciones, Messi tomará rumbo a Rosario junto a su familia para disfrutar de unos días de descanso antes de volver a trabajos con el París Saint-Germain, equipo en el que se reencontrará con Kylian Mbappé, compañero al que derrotó en la final del Mundial de Qatar 2022.