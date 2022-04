“Lo voy a extrañar muchísimo”: Juan Felipe Cadavid, entre lágrimas, lamentó la muerte de Freddy Rincón

A las 11:30 p. m. el mítico Freddy Rincón, exfutbolista autor del mítico gol de la Selección Colombia a Alemania en el Mundial de Italia 90, dijo adiós.

Después de varios días de luchar en el partido más importante de su vida, el ‘Coloso de Buenaventura’ decidió partir, dejando un sinnúmero de recuerdos a quienes hoy lo lloran en todo el mundo.

El reconocido periodista, Juan Felipe Cadavid, entre lágrimas, charlo con SEMANA y recordó a Rincón por todos los momentos que pasaron juntos, tanto como profesionales, como amigos. “Nos ha tocado afrontar heridas muy duras en los últimos tiempos”, dijo de entrada el comunicador.

Cadavid recordó el paso que tuvo el exfutbolista por el canal Win Sports, donde compartió miles de momentos con él. “Freddy no era una persona expresiva, pero fui tan lambón y tan fan que le saque sonrisas. Me gané la pérdida de cariño de alguno que otro, pero me queda el más lindo recuerdo esa sonrisa”, aseguró.

“Mi primer recuerdo grande fue con el año 90 y para mi la cara de la Selección fue Freddy (...) y tener después de muchos años la oportunidad de sentarme con él, y me contaba todas las infidencias de la Tricolor, y serán recuerdos y secretos que quedarán en mi. Había una complicidad entre él y yo”, agregó.

Freddy Rincón sigue internado en la Clínica Imbanaco - Foto: Foto: Screenshot

“Freddy fue una de las personas que en los medios no se guardó nada y se metió con una persona que es muy querida en el país, que es James Rodríguez. Podía estar equivocado, pero decía lo que sentía y eso le trajo problemas”, complementó Cadavid con respecto al paso del exjugador por los medios de comunicación.

El panelista colombiano además resaltó la importancia del ‘Coloso’ en la historia del fútbol colombiano, y no solo por lo hecho con la Selección, sino también por marcar un legado en su paso por Europa. “La importancia y magnitud de Rincón es inmenso. Fue el primero en llegar al Real Madrid. Estuvo en la época dorada del Nápoli. Si magnitud futbolística es inmensa”, dijo.

Para Cadavid, el recuerdo futbolístico más grande que tiene de Rincón fue su paso por Corinthians, equipo brasileño con el que fue campeón del mundo. “El recuerdo más grande que tengo, fue con Corinthians en el Mundial de Clubes”.

No obstante, por otro lado, Cadavid contó a SEMANA el primer momento en el que compartió con Rincón, resaltando su forma de ser. “Me lo encontré en un aeropuerto y después de una charla de 30 minutos, me solté y le dije todo lo que sentía por él y el solo me sonreía y me mostraba esos dientes blancos muerto de la risa”.

Finalmente, el reconocido analista despidió a Freddy con un sentido mensaje y entre lágrimas recordó todos los momentos que vivió junto a él. “Se nos fue muy rápido. Solo le doy gracias a la vida que un par de años me lo puso al lado, para hablar, para que te diera me gusta a tus publicaciones”, contó con la voz entrecortada.

“Me quedó mucho por hablar con él y con John Mario Ramírez. Me los arrebataron, espero sentarme con ellos para hablar”, agregó.

Cabe resaltar que Cadavid también dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales a Rincón después de sus deceso tras sufrir el fuerte accidente el pasado lunes.

“Ídolo eterno, me queda la tranquilidad de haberte dicho en vida muchas veces la admiración que te tengo. Te celebré de niño, te admiré de grande y tuve la bendición de sentarme muchas veces a debatir de fútbol contigo. Te vas de cuerpo, pero me dejaste tantos momentos de gloria y tantas enseñanzas que nunca partirás de mi corazón. COLOSO gracias por tu amistad, qué hijueputa dolor!!! Te lloro desde el mismo sitio en el que hace muy poco también lloré la partida de Jhonma.”, escribió.