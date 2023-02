Luis Díaz inmortalizó con este tatuaje una de sus jugadas más icónicas en la Selección Colombia

De las más recientes presentaciones de la Selección Colombia, una de las más recordadas y gratificantes fue la de la Copa América 2021 en Brasil donde el equipo cafetero logró el tercer puesto. En aquel torneo, Luis Díaz fue una de las figuras más rutilantes del equipo que en ese momento dirigía Reinaldo Rueda y se terminó quedando con el reconocimiento del país que empezaba a ver en el guajiro al jugador diferente de la plantilla: desequilibrante, rápido y con gol, en definitiva un diferente del que podría terminar beneficiándose el país de cara al futuro.

Uno de los goles que hizo vibrar al país en aquel torneo, se dio nada más y nada menos que ante la poderosa Brasil que a la postre terminó siendo finalista ante Argentina. En el juego del grupo B donde la Tricolor terminó cayendo por 2-1, todos los ojos se centraron en Díaz a pesar de la caída colombiana, pues para abrir el marcador al guajiro no le bastó querer hacer un tanto normal sino que con una impresionante chalaca tras un centro de costado, terminó dejando uno de los goles más apoteósicos en la historia.

Luis Díaz fue una de las gratas revelaciones de la Copa América 2021. - Foto: Getty Images

Ese gol transcendió por algún tiempo y tuvo diversas condecoraciones, sin embargo, todo parece indicar que para ‘Lucho’ ese gol lo dejó marcado en su carrera deportiva, tanto que decidió tatuarlo en su cuerpo. La historia completa de dicho tatuaje la contó el artista Carlos Daniel Urueta Pérez al medio El Heraldo.

‘Urueta Tatto’ como es más conocido, empezó el largo relató diciendo: “Dekko a mí me contacta para ver si podía ir a Inglaterra para tatuar a Luis Díaz. En un principio no lo podía creer (risas), pero luego me mandan pasajes y todo y de un momento a otro estaba con Luchito en su casa, listo para tatuarlo”.

Luis Díaz se tatuó el golazo de chalaca ante Brasil en la Copa América 2021. - Foto: Deportes El Heraldo

Sumado a eso, el artista relató que el futbolista una vez él llegó a la cita ya tenía muy claro lo que quería llevar plasmado de ahora en adelante en su piel: “Cuando llegué ya él sabía lo que quería hacerse. Me pidió que le tatuara el momento en que impacta la pelota en aquel gol inolvidable de chilena a Brasil, en la Copa América. La misma Copa América en la que fue goleador —junto a Messi— y figura. Esa Copa América para él lo fue todo y qué mejor forma de recordar ese momento que inmortalizando ese golazo en su piel”.

Feliz de haber podido pasar unos días con un ídolo colombiano, contó cómo había sido su trato en la intimidad: “Yo duré entre dos y tres días en su casa. Se portó como un rey. Ese día también tatué a Dekko y a otro amigo nuestro. La pasamos increíble”.

Urueta también dio a conocer que Luis fue sumamente correcto, pues en principio el tatuador no deseaba recibir pago pero que el futbolista insistió a tal punto que tuvo que darle una cifra: “Me dijo que le gustó. Pese a que el tatuaje era pequeño, los detalles se veían finos. Yo la verdad fue con la intención de no cobrarle. Imagínate, cómo le voy a cobrar a una figura como él. El solo hecho de tatuarlo es un honor para mí, y así se lo expresé. Pero él insistió que no, que ese era mi trabajo y me terminó pagando (risas)”.

Finalmente, el afortunado tatuador dijo que había sido un momento inolvidable para él junto a la joya colombiana y que espera poder seguir en contacto con él para más piezas: “Es un crack, tanto como jugador como persona. Y a la gente así, siempre le va bien en la vida. Espero que sea el primer de muchos tatuajes que le haga”.