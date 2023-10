Luis Díaz recibe el apoyo de reconocida figura del fútbol colombiano; “está presionado”

El extremo se ha convertido en los últimos meses en uno de los jugadores referentes e indiscutibles en el plantel, pero en la noche frente a los ecuatorianos, no logró destacar y, ante la posibilidad de marcar desde los 12 pasos, el arquero Wellington Ramírez apagó las ilusiones de festejar.

Ante esta situación, el nacido en La Guajira fue criticado por cientos de fanáticos que esperaban una mejor actuación del cuadro Tricolor. Tanto fue la lluvia de comentarios que algunos reconocidos deportistas, expertos deportivos y otros hinchas no se quedaron callados y respaldaron al delantero del Liverpool de Inglaterra.

Macnelly Torres defendió a Luis Díaz

Uno de los que no se guardó nada fue el exfutbolista Macnelly Torres, quien en conversación con el diario AS, dejo claro que estas críticas hacia ‘Lucho’ no tenían justificación y que su rendimiento demostraba totalmente lo contrario a lo que decían sus más críticos.