Se ilusiona Colombia: Estas son las probabilidades que tiene la ‘tricolor’ de clasificar al Mundial 2026

¿Qué probabilidades tienen los equipos de clasificar al Mundial 2026?

¿Cuándo es la quinta fecha de las Eliminatorias?

El próximo 16 de noviembre, las Eliminatorias volverán a tener acción con el partido entre Bolivia y Perú válido por la quinta jornada. Posteriormente, los partidos que se darán ese mismo día serán Venezuela vs. Ecuador, Colombia vs. Brasil, Argentina vs. Uruguay y Chile vs. Paraguay.