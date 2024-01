Luis Díaz y Egan Bernal desatan locura en redes y reacciones a nivel mundial: esta es la razón

El cumpleaños le cogió al guajiro en medio de unas minivacaciones. Liverpool no jugará este fin de semana por decisión de la Premier League, que les permitió tener un pequeño descanso, teniendo en cuenta que fue uno de los pocos torneos que no se detuvo durante las fiestas decembrinas.

Egan Bernal celebró corriendo

“Es muy importante volver a mis números. En el Tour y La Vuelta sufrí como un perro. Uno cuando anda bien y está adelante no se da cuenta de lo duro que es sufrir esa vaina. El año pasado lo sentí. Hubo momentos de duda y me preguntaba si debía estar ahí grupeteando y si vale la pena. El ciclismo como la vida es de altibajos. Si no, todo sería muy fácil. Mi reto personal es volver a mi mejor nivel. Creo que no soy el Egan Bernal para estar grupeteando, sino estar más adelante”, completó.