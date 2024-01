Egan Bernal lanzó invitación a su masiva fiesta de cumpleaños: es gratis y todos pueden ir

Para Egan Bernal no hay descanso. Mientras la mayoría de colombianos se encuentra en vacaciones y disfruta de unos días de relax, el ciclista zipaquereño aprieta el paso para llegar con la mejor forma física posible a la primera carrera de la temporada.

De momento el Ineos Grenadiers no ha revelado el calendario del ‘joven maravilla’, sin embargo, se espera que su debut sea en el Tour Colombia 2.1 defendiendo los colores de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que la escuadra británica decidió no mandar un equipo completo para la competencia que regresa después de tres años de espera.

Así lo anunció a través de sus redes sociales. “Hola muchachos, espero estén superbién. Les cuento que cumplo años el 13 de enero, cumplo 27 añitos, ya me estoy volviendo ‘cucho’ y mis amigos me sugirieron hacer una montada ese día”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

La rodada no será organizada solo por Egan Bernal y su grupo de trabajo, sino por la empresa Baicc Cycling, quienes serán los encargados de recibir a los seguidores que se inscriban en el link y manejar toda la logística durante el recorrido.

En los términos y condiciones, los organizadores hacen la salvedad que “Egan Bernal y Baicc Cycling no se hacen responsables de accidentes, lesiones o daños a la propiedad” de cada uno de los inscritos, que deben “reconocer que la participación es voluntaria” y que asumen “personalmente los riesgos asociados con esta actividad”.

Egan Bernal, preocupado por el ciclismo colombiano

Esta iniciativa tiene como argumento fomentar el ejercicio del ciclismo en el país y que no se pierda el interés de los colombianos por los pedalistas que han dejado en alto el nombre de Colombia a nivel internacional.

“Tenemos el problema que es un país que no está igual de desarrollado que otros, una desventaja económica muy grande y al mismo tiempo estamos al otro lado del mundo. Es muy difícil que los niños puedan demostrar el talento que tienen”, apuntó en La Movida .

“El ciclismo se está volviendo más tecnológico, se están limando esos detalles que hacen que un pelado sea bueno o no. Acá de nada sirve tener pelados muy buenos que, por una u otra razón, no tienen la bicicleta que es, no tienen la alimentación que es, ni el apoyo psicológico o el apoyo de nutrición que debe ser”, dijo.