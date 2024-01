Rohan Dennis se hunde: revelan cómo habría atropellado y asesinado a su propia esposa

Teniendo en cuenta que la investigación todavía sigue su curso, la policía no ha entregado detalles oficiales de cómo habría sido la secuencia que ocasionó la muerte de Hoskins, sin embargo, ya se conocieron algunos detalles que dejan aún más complicada la defensa de Dennis frente a la justicia australiana.

(COMBO) (ARCHIVOS) Esta imagen combinada de dos fotografías de archivo creada el 1 de enero de 2024 muestra al ciclista australiano Rohan Dennis (izq.) del equipo Jumbo Visma después de ganar la segunda etapa del evento ciclista Tour Down Under UCI en Adelaida el 19 de enero. 2023; y Melissa Hoskins (R) de Australia celebrando después de ganar con sus compañeros de equipo el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista UCI en Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de París, el 19 de febrero de 2015. El ex campeón mundial ciclista Rohan Dennis ha sido acusado por la muerte de su atleta olímpico esposa, Melissa Hoskins, informaron medios australianos el 1 de enero de 2024, después de supuestamente golpearla con un automóvil. | Foto: AFP