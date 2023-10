Luis Díaz y su frustración al fallar el gol que pudo sellar la victoria ante Uruguay: “cómo pude errar ese gol”

No obstante, una jugada que tomó por sorpresa a los dirigidos por Marcelo Bielsa al minuto 51 y que inició con la recuperación del balón gracias a Luis Díaz, le dio la oportunidad a Matheus Uribe para que rematara al arco que era defendido por Santiago Mele , quien no pudo hacer nada ante el fuerte disparo que terminó siendo el segundo gol del combinado patrio, dándole nuevamente una respiro de tranquilidad a los jugadores y cuerpo técnico que veía cada vez más cerca la posibilidad de sumar tres puntos en condición de local.

¿Qué sintió Luis Díaz al fallar la opción clara de gol ante Uruguay?

En ese instante, se observó la frustración de Luis Díaz al no poder concretar esta jugada que pudo haber sido el tercer gol para la Selección Colombia. Al finalizar el encuentro, el atacante comentó que cuando se percató de su fallo, “digamos que ahí fue donde se me vino un pensamiento de cómo pude errar ese gol, porque sabíamos que podíamos liquidarnos, pero lastimosamente los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar”.

De igual manera, confesó que al finalizar el partido y no lograr una victoria, “estaba la frustración enorme y adolorido por el momento y la situación”, además, resaltó que fue gracias a sus compañeros en el combinado nacional que pudo seguir adelante: “pero estoy de vuelta otra vez porque mis compañeros me dieron ese apoyo y se acercaron a mí y me dijeron que muchas veces me ha tocado salvarlos”.