Luis Rubiales en quiebra: se conoce la última medida que lo tiene entre las cuerdas

Según medios internacionales, la RFEF no estaba obligada a tomar medidas respecto a la suspensión, debido a que esta medida es una sanción deportiva por parte de la Fifa y no relacionada con el mundo laboral y esto no afectaría el pago de Rubiales. Sin embargo, esta sanción le impide al dirigente cumplir su contrato, por lo que según algunos expertos no podría cobrar el dinero al no poder realizar su trabajo.