Maradona: se cumplen 36 años de los goles más icónicos en la historia de los mundiales

Foto: Corbis/VCG via Getty Images

Foto: Corbis/VCG via Getty Images

Un 22 de junio del año 1986 en el campeonato mundial que se disputó en México, Diego Armando Maradona con su amada selección Argentina, marcaría los libros de la historia del fútbol tras anotarle a Inglaterra dos goles muy particulares.

El primero de ellos se denominó ‘La mano de Dios’ por la acción que ejecutó el ‘10′ y el segundo, el tanto que pasaría a ser el mejor en la historia de los mundiales, ‘El gol del siglo’.

Diego Armando Maradona. La Mano de Dios y el Barrilete Cósmico. Dos goles históricos en 4 minutos y contra Inglaterra. 1986.



36 años. pic.twitter.com/NLRZYA6h2N — 𝙅𝘿 (@JuannDis) June 22, 2022

En este partido Argentina terminaría derrotando dos tantos por uno al seleccionado inglés y avanzaría a la semifinales de la cita orbital donde enfrentó a una Bélgica que también dejaría en el camino. Por último, la albiceleste jugaría la gran final ante Alemania Federal y la vencería tres a dos para conocerse campeona.

En las fases finales de este certamen orbital hay un hecho muy curioso que sucedió con Diego y es que a partir de allí este no se cambió su pantaloneta y la fue utilizando en cada partido así estuviera sucia; en octavos de final ante Uruguay, en los cuartos, en semifinales y en la gran final.

No obstante; el utilero del equipo la perdió antes de la final y no tuvo más remedio que sacar una nueva y ensuciarla con barro para que Maradona no se diera cuenta. Esta es una de las tantas anécdotas que quedan del mítico ‘10′.

Diego Armando Maradona comandó un grupo que con garra y buen juego levantó su segundo título Mundial después del que ganaron en su propio país en 1978. Y aún los hinchas argentinos siguen escuchando esa canción de Las Pastillas del Abuelo en la que decía, “la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro”.

La subasta de la camiseta que Maradona usó aquel 22 de junio de 1986

En mayo del presente año se llevó a cabo la subasta en la que múltiples personas estaban luchando por hacerse con la camiseta que Diego Armando Maradona vistió en el partido de cuartos de final del Mundial de México 86′ ante Inglaterra.

Después del encuentro que jugaron la escuadra dirigida por Carlos Salvador Bilardo y el onceno europeo, Maradona cambió su camiseta con el futbolista inglés Steve Hodge, a quien incluso en más de una oportunidad intentaron comprársela, pero su respuesta siempre fue negativa.

Con respecto a la subasta; la primera oferta desde un principio fue de cuatro millones de libras, unos casi cinco millones de dólares. No obstante, casi al cierre de la subasta, se elevó la oferta a 4,2 millones de libras. Pero a tan solo cinco minutos de que finalizara el evento, hubo una ráfaga de ofertas que impresionó a todos los presentes.

Incrementaron las ofertas en una serie rápida; se ofertó 4,5 millones, luego 4,8, después se subió a 5, de manera inmediata pasó a 5,5 y se detuvo en un momento en seis millones.

Sin embargo, casi al último minuto, una definitiva oferta ocupó toda la atención de todas las personas que estaban en el lugar, 7.142.500 de libras esterlinas, es decir, un poco más de nueve millones de dólares, una cifra histórica para una prenda deportiva, en este caso, del fútbol.

Diego Armando Maradona falleció en noviembre del año 2020 y sin lugar a dudas todo lo que hizo cuando era futbolista profesional; tanto con la selección Argentina como en los clubes en lo que estuvo, marcó un antes y un después en este deporte.

El récord vigente de la venta de un accesorio deportivo antes de esta subasta, fue de una camiseta de béisbol de los Yankees de Nueva York que usó Babe Ruth en 1928-1930, y se vendió en 5,64 millones de dólares en 2019.