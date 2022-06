Nacional vs. Tolima: alineaciones, hora y dónde ver en vivo la ida de la final de la Liga Betplay

La capital de Antioquia vuelve a vibrar con una final del verde paisa por liga colombiana. La última vez fue precisamente ante el rival de esta noche a las 8:00 pm en el Estadio Atanasio Girardot, el Deportes Tolima, que en el máximo escenario deportivo de los antioqueños dio su segunda vuelta olímpica.

“Lo que hemos planteado lo hemos trabajado en la semana, debemos respetar al rival. Sabemos que tienen jugadores buenos en ataque, tenemos que estar atentos. Pero también debemos pensar en lo que vamos a proponer aquí jugando de locales con nuestra gente. Nacional está en la obligación de ganar. Somos el mejor equipo del país, el más grande y la jerarquía es de nosotros”, dijo Sebastián Gómez, reconociendo que el club está en deuda con una nueva estrella para sus hinchas.

Deportes Tolima ha perdido solo dos de sus últimos ocho partidos visitando a Atlético Nacional en primera división, con un saldo de 5 victorias y un empate. Los pijaos, arrancaron una final como visitante en dos ocasiones en este siglo XXI. La del torneo finalización 2006 ante Cúcuta Deportivo y la del 2021 ante Deportivo Cali buscando la estrella de navidad. En ambas ocasiones, los de Ibagué no consiguieron el título. Sin embargo, confían en que la tercera sea la vencida.

“Al igual que Nacional, hicimos un buen torneo. Los dos somos favoritos. No lo somos tanto como en la anterior, pero somos más fuertes en comparación a hace 4 años. Para nadie es un secreto lo que representa Nacional, su gente, tradición e historia, pero tenemos para plantarle cara a ese equipo en esta final”, recalcó Julián Quiñones.

Boletería agotada, todo el equipo médicamente a disposición y con la sanción a Gio Moreno suspendida, son el principal motivante del equipo que ejercerá como local.

“Estamos en una final, como se ganan las finales, se ganan. Si Nacional me pagara por jugar bonito, pero ahora necesita ganar. Vimos la Champions, el otro era superior, pero gano el Real. Yo quiero ser como el Real, ganar el título. Volver a la historia de Nacional y ya para el ADN después se dará. No me van a decir que Nacional jugó bonito y perdió. Yo quiero levantar la Copa”, dijo Hernán Darío ´El Arriero´ Herrera, entrenador que en 2017 ganó la Copa Colombia también como DT interino del verde paisa al Once Caldas de Manizales.

Hernán Torres, llega a su tercera final consecutiva con los pijaos después de ganarle por Liga a Millonarios y por Superliga al Deportivo Cali. Podrá contar con Anderson Plata y Michael Rangel que ya pagaron su fecha de sanción y se espera hasta última hora la evolución de Julián Quiñones.

Además, también tiene en duda a Jeison Lucumí que sufrió la pérdida de su abuelita. El jugador salió de la concentración de los pijaos, no viajó a Medellín con el equipo para atender la eventualidad familiar y si decide jugar, el equipo le pondrá todo a disposición para que llegue a la capital de Antioquia.

“Lo de Lucumí fue difícil, en plena concentración le dieron la noticia de que su abuela había fallecido. Está en Cali en el sepelio de ella. La decisión la toma él, como se sienta, sabremos si puede estar o no”, dijo Hernán Torres en la rueda de prensa previa a la final de ida.

El central del encuentro será Éder Vergara del departamento de Córdoba. El Asistente Nro. 1: Dionisio Ruiz, también de Córdoba. El Asistente Nro. 2: Richard Ortiz del Quindío. El cuarto árbitro: Jorge Duarte de Santander. En el VAR estará Jorge Guzmán, como AVAR Ricardo García y el observador VAR será Sebastián Restrepo.

Probables alineaciones

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero o Álvaro Angulo; Sebastián Gómez, Jhon Duque; Dorlan Pabón, Andrés Andrade, Daniel Mantilla y Jefferson Duque. DT: Hernán Darío Herrera.

Deportes Tolima: William Cuesta; Jonathan Marulanda, Sergio Mosquera, José Moya, Junior Hernández; Brayan Rovira, Rodrigo Ureña; Anderson Plata, Andrés Ibargüen, Jeison Lucumí; Juan Fernando Caicedo. DT: Hernán Torres.

🎥 Mira la #Galería con los mejores momentos de la rueda de prensa previo a la final de ida en la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2022. 📸 pic.twitter.com/9PJKYNwRLg — DIMAYOR (@Dimayor) June 22, 2022

A las 8 de la noche rodará el balón en la gran final de ida. El partido será transmitido por Win Sports y Win Sports+.

Toda la previa se vivirá desde Saque Largo, Conexión, los noticieros y la transmisión radial para el televidente que solo cuenta con la señal de siempre. Allí estarán talentos como Tito Puccetti, Gonzalo de Feliche, Wbeimar Muñoz, Gerardo Vallejo y Alexis Henríquez.

Por el prémium, la previa empezará tres horas antes comandada por Andrea Guerrero, Juan José Peláez y JJ Miranda.

La transmisión por Win Sports + será narrada Eduardo Luis, con los comentarios de Campo Elías Terán J.R., Faryd Mondragón y en planta baja estarán dos de los talentos más importantes del canal.

Luego se enlazará el post partido con Lo Mejor de la Fecha por la señal del básico y Mucho más fútbol por el canal prémium.