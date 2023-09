Marcelo Bielsa explotó contra los medios por la ausencia de Cavani y Suárez para las eliminatorias

Luego de que la lluvia de críticas a la selección de Uruguay se hiciera épica en redes por la no convocatoria de Suárez y Cavani dentro de los elegidos a competir en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El estratega del equipo dio cara a los medios de comunicación y respondió con vehemencia por qué de su decisión.

Marcelo Bielsa ya dirigió en Sudamérica a Argentina y Chile. | Foto: Getty Images

“Efectivamente, no he hablado con ellos. En su momento, yo tengo mucha, mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. A partir de que son convocables, mi obligación es elegirlos cada vez que se produce una convocatoria”, aseguró el estratega.

En la rueda de prensa, además no dejó por fuera afirmar que él no toma decisiones sobre quiénes jugarán con el equipo ‘charrúa’ sino que es algo que se decide a partir de los ciclos de los futbolistas en el equipo, lo que determina si serán o no llamados a la selección.

“Es imposible que lo decida yo. Acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. ¿Cómo me voy a permitir decirle no a Suárez o a Cavani, a cualquier futbolista de un país, que no es convocable?”, afirmó el estratega.

Ambos jugadores triunfaron con la Selección de Uruguay | Foto: Getty Images

Uno de sus defensores es el histórico Rodolfo Rodríguez, quien aseguró sobre el tema que “es hora de pasar página”, refiriéndose a que hay momentos en los que hay que darle la oportunidad a nuevas caras dentro de la selección.

Marcelo Bielsa continuó sobre el tema en cuestión y añadió enfáticamente: “Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar por qué un jugador no es convocado… Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”.

Esta sería la primera vez que ‘el pistolero’ Luis Suárez no es llamado a la selección de Uruguay desde el año 2007.

El uruguayo marcó su primer gol con Boca Juniors | Foto: Getty Images

Por otra parte, Edinson Cavani no sería convocado desde la primera vez que recibió el llamado, puntualmente en 2008.

Por lo pronto, Uruguay espera por enfrentarse a Chile el próximo viernes 8 de septiembre en el Centenario y luego a Ecuador el 12 de septiembre en el Rodrigo Paz Delgado.

Convocatoria de Uruguay

Porteros: Sergio Rochet (Internacional - Brasil), Santiago Mele (Junior - Colombia), Franco Israel (Sporting - Portugal).

Defensores: Santiago Bueno (Wolverhampton - Inglaterra), Bruno Méndez (Corinthians - Brasil), Sebastián Cáceres (América - México), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama - Brasil), Joaquín Piquerez (Palmeiras - Brasil), Matías Viña (Sassuolo - Italia), Lucas Olaza (Krasnodar - Rusia), Mathías Olivera (Nápoles - Italia).

Mediocampistas: Manuel Ugarte (PSG - Francia), Federico Valverde (Real Madrid - España), Felipe Carballo (Gremio - Brasil), Emiliano Martínez (Midtjylland - Dinamarca), Agustín Cannobio (Athletico Paranaense - Brasil), Facundo Torres (Orlando City - USA), Nahitan Nández (Cagliari - Italia), Maximiliano Araújo (Toluca - México), Nicolás de la Cruz (River Plate - Argentina), Facundo Pellistri (Manchester United - Inglaterra), Brian Rodríguez (América - México).