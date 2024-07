Marcelo Bielsa se despachó contra organización de la Copa América: los acusó de mentir y justificó puños de jugadores de Uruguay

Tras el pitazo final, en una de las tribunas del Bank of America Stadium, hinchas de las dos escuadras se fueron a los insultos y a los puños. Pocos minutos después, jugadores como Darwin Núñez, Ronald Araujo y Rodrigo Betancourt fueron hasta el sitio y se unieron a la pelea. José María Jiménez dijo posteriormente que todo se presentó porque supuestamente fanáticos colombianos agredieron a sus familiares.

La polémica no baja, ahora el que se despachó fue Bielsa lanzando duros dardos a los organizadores del torneo y defendió la forma en la que reaccionaron sus futbolistas. El entrenador argentino recordó el llamado FIFA Gate y aseguró que Estados Unidos lo creó con ayuda del FBI cuando sintió que “sus intereses estaban siendo atacados”.

“Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria: estadio lleno, gran competitividad, arbitraje que permitió. No hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede hacer es seguir engañando de que las canchas están perfectas. Hicieron una conferencia de prensa para mentir explícitamente”, comentó en la rueda de prensa previa al partido contra Canadá por el tercer puesto del torneo.