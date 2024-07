Advierten a Colombia para que no caiga en ‘trampa’ de Argentina y sufra castigo durante final de Copa América

No obstante, el combinado nacional tendrá una sensible baja para el crucial encuentro contra la vigente campeona del mundo, puesto que Daniel Muñoz fue expulsado frente a los charrúas debido a que se dejó provocar y agredió al defensor Manuel Ugarte.

“Me dolió muchísimo y me ofendió la expulsión de Daniel Muñoz, porque él y James son jugadores de mucho recorrido. Muñoz juega en Inglaterra. Son jugadores que deben tener un control emocional muy fuerte. Eso me preocupa porque viendo a Argentina, ese Rodrigo De Paul es provocador. Colombia no puede caer en ese juego” , precisó inicialmente.

¿Qué dijo Scaloni sobre Colombia?

“Son rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones. Con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero será dificilísimo también. La estadística no me interesa, nos enfocamos en querer ganar la final y al final eso puede cambiar. Es más importante ganar, no que la estadística diga que pudimos ganar esas tres finales”, precisó.