Lionel Scaloni asombra con opinión sobre Colombia y hace tajante sentencia para final de la Copa América

El estratega gaucho, de igual manera, manifestó en rueda de prensa que lograr la llamada Triple Corona el domingo en Miami (Florida) no es su mayor motivación, puesto que ese tipo de estadísticas, según él, no le interesan.

Luego, enfatizó: “La estadística no me interesa. Como cuando perdimos con Arabia Saudita (en el Mundial), que teníamos un invicto de no sé cuántos partidos. Nos enfocamos en querer ganar la final y al final eso puede cambiar. Es más importante ganar, no que la estadística diga que pudimos ganar esas tres finales”.