Lionel Messi se confesó y dijo lo que piensa de una posible final contra Colombia

La Tricolor acarrea un invicto de 27 partidos consecutivos sin perder sobre el que se basa la ilusión de todo el país por salir vencedor en la semifinal programada para las 7 p. m. (COL) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Uruguay vs. Colombia: inteligencia artificial dice quién clasificará y cómo quedará el marcador

“Feliz, orgulloso de este grupo, de todo lo que viene haciendo, no es fácil volver a jugar una final. Fue una Copa América complicada, por diferentes motivos como el clima, la cancha. Este grupo no se cansa de competir, puede jugar bien o mal, pero siempre compite y quiere más. Poder jugar una final más es algo increíble: estoy orgulloso”, declaró el astro rosarino en zona mixta.

Messi dijo al respecto: “Por ahí no se dan cuenta estos chicos lo que se está consiguiendo. Nosotros hemos vivido duras en la selección, duras por la manera de verse, porque la camada anterior también supo jugar finales de Copa América, de Mundial, no tuvimos la suerte de consagrarlo y con esta camada se nos dio”.

“Eso hace que todo sea diferente, porque lamentablemente siempre se mira el resultado y no se mira todo el recorrido. Esta camada no es consciente de lo difícil que es todo lo que viene logrando y mejor que sea así, que se disfrute todo”, completó.

¿Qué dijo Messi sobre una final contra Colombia?

Para el jugador del Inter Miami no hay favorito a la hora de elegir ganador de la otra semifinal. “No es fácil jugar por diferentes motivos. También está el rival que cada vez es más difícil ganar, pero las ganas, la actitud, que pone este equipo para sacar el partido adelante... Llegamos bien a la final y lo que está claro es que vamos a tratar de competir, sea cual sea el rival va a ser durísimo”, analizó.

“Me sentí mejor, la verdad que sí. El primer partido con Canadá me sentí muy bien, después pasó lo de Chile y los siguientes partidos ya no estaba tan cómodo, pero por suerte más allá del clima me sentí mucho mejor”, aseguró ante los medios argentinos, que lo esperaron a las afueras del estadio.