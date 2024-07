Uruguay vs. Colombia: inteligencia artificial dice quién clasificará y cómo quedará el marcador

En la Selección la única duda es Jhon Janer Lucumí, que se lesionó en el debut contra Paraguay y todavía no está confirmado entre las alternativas del cuerpo técnico. Jefferson Lerma, que se perdió el partido pasado por acumulación de amarillas, apunta a volver directamente al once titular en el que fue reemplazado por Matheus Uribe.

| Foto: Getty Images via AFP

Jefferson Lerma se perdió el partido ante Panamá. | Foto: Getty Images via AFP

Néstor Lorenzo confía en que el desgaste físico no se sentirá como una debilidad en la última semana de esta Copa América. “Estamos jugando cada tres días y las cargas se van sintiendo, con el otro grupo tenemos bastante desventaja. Y con la otra llave (Uruguay-Brasil), estamos igual. Pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, pudimos hacer todos los cambios de todos los muchachos que venían con más minutos, vamos a llegar bien. El partido más importante es el próximo”, aseguró tras la victoria contra Panamá.

Los elogios no han parado de caer desde la celeste, en la que ven a Colombia como un rival de peso que pondrá las cosas incluso más difíciles que Brasil. “Es un equipo al que le sobran delanteros y eso en el mundo del fútbol no es común. Es un equipo que tiene más de una opción para cada puesto y no hay mucha diferencia entre el que inicia y respecto al que ingresa”, declaró.