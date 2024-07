La extraña foto que subió Lionel Messi apenas Selección Colombia clasificó a la final de Copa América

“Fue un partido duro, Uruguay es un excelente equipo con un entrenador al que admiro mucho. El partido lo teníamos, de alguna manera, no controlado, porque sabíamos que son jugadores que no necesitan mucha elaboración para complicar, pero sí asumimos el protagonismo, riesgo y fuimos valientes cuando nos quedamos con uno menos”, manifestó Néstor Lorenzo.

“Ta comiendo el loco”; “Sácame una foto así como que no me doy cuenta, casual”; “El GOAT está feliz”; “La historia que subió Messi a su Instagram en la cena de la Selección Argentina”; “Banco mucho que coma milanga, soy yo”, fueron algunos comentarios que recibió la foto.

¿Qué dijeron Scaloni y Messi sobre Colombia?

Pese a que no ahondó mucho en ese tema, el entrenador de la albiceleste se refirió este miércoles a la Selección Colombia y entregó su opinión con respecto a la actualidad del combinado nacional, al que volvió a halagar. Asimismo, manifestó que lograr la llamada triple corona el domingo en Miami no es su mayor motivación.

“Son rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones. Con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero será dificilísimo también. La estadística no me interesa, nos enfocamos en querer ganar la final y al final eso puede cambiar. Es más importante ganar, no que la estadística diga que pudimos ganar esas tres finales”, precisó.