En primera medida, el argentino reveló cómo se estaba produciendo la negociación y algunas palabras que cruzó con el jugador colombiano: “se presentó la posibilidad de un interés, que luego se hizo más concreto. Hablé con Jorge y me contó que estaba entusiasmado. Que le daba tristeza por lo que vivió acá, pero lo charlé con él y pensamos que podría ser bueno para su carrera”.

De manera complementaria a su primera respuesta, Gallardo aseguró que era un buen momento para darse el negocio y que debía mantenerse aún en cuidado para no estropear nada: “me parece una buena oportunidad y a él le pareció lo mismo, no hubo más que eso en la comunicación. Si bien faltan detalles y no está cerrado, tener un poco de cautela hasta que se cierre todo”.