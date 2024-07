María Camila Osorio debutó con victoria en París 2024 y su sueño olímpico sigue vivo

”Empecé 4- 2 abajo, como lento, pero me enfoqué en un punto a la vez, se fueron dando las cosas, muy feliz y un poco sorprendida. Hice puntos increíbles. Yo era como ‘respira’, todo está bien, hoy hice caso y me salió bien”, manifestó la tenista.

”Me retiré en Wimbledon, no sabía si podía estar o no, me enfoqué en recuperarme, no pude jugar mucho, creo que voy a dejar de jugar césped (risas), mentiras. Hoy fue todo de menos a más. El público estuvo espectacular, vamos con toda, con Dios obviamente, gracias a todos los que madrugaron. Somos colombianos, unos berracos”, concluyó.