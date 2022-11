Mauro Icardi y Wanda Nara se reconciliaron, ¿Shakira y Piqué podrían ser los siguientes?

Una de las parejas en Argentina que más acapara la atención en el mundo del fútbol como el entretenimiento es la conformada por el futbolista profesional Mauro Icardi y la modelo Wanda Nara. Desde 2014, la dupla de personajes públicos formalizaron su unión, aunque lo último que se supo fue que el amor se había transformado y terminaron.

Sin embargo, en las últimas horas, aparecieron varias fotografías, las cuales darían cuenta de una reconciliación entre Icardi y Nara. De hecho, denotan cariño entre sí y hay mensajes que acompañan las instantáneas.

Debido a la influencia que tiene el delantero argentino, los cibernautas llamaron a esta historia como una novela en la que habría nuevos capítulos.

Hay que recordar que hace poco, específicamente en septiembre, la modelo compartió un comunicado oficial en el que se dio a conocer que su relación de años con el futbolista que integra el Galatasaray llegó a su fin.

“No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, difundió Wanda Nara.

Luego de esto, medios locales detallaron que una de las razones por las que la dupla terminó fue debido a que Wanda se enteró de que Mauro Icardi le mintió sobre no haber quedado en una cita en persona con la actriz María Eugenia Suárez, mejor conocida como China Suárez.

De acuerdo con Los Ángeles de la Mañana, Icardi habría invitado a la también modelo a París, mientras que Wanda Nara se encontraba en Milán con su hermana.

No obstante, parece que todo eso quedó en el olvido, pues nuevamente empezaron a aparecer fotos de la pareja; unidos y con una sonrisa de oreja a oreja.

Con más de ocho millones y medio de seguidores en Instagram, el delantero argentino subió dos publicaciones con Wanda y, además, a cada una le consignó una descripción.

Por un lado, hay una selfie es donde se puede leer: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. 👸🏼🌹 Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. 🎬 Te Amo @wanda_nara ❤️‍”.

Pero eso no es todo, la reconciliación tiene más aristas, puesto que Icardi mostró que está de vacaciones con la modelo en Islas Maldivas, aprovechando las vacaciones debido al Mundial Qatar 2022.

“Unos días en el paraíso”, escribió el futbolista en Instagram. Por su parte, Nara ya publicó fotos en el mismo territorio, pero en ninguna de ellas aparece con el jugador de Galatasaray de la Superliga de Turquía.

Hay que mencionar que hace unos días, la modelo arremetió en contra de Icardi y dijo a la prensa italiana: “A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”.

Sin embargo, las recientes manifestaciones demuestran que la historia de amor entre la dupla de famosos argentinos, al parecer, continuará hasta nuevo aviso.

Antes de ser la pareja sentimental de Icardi, la modelo sostuvo una unión con el exfutbolista Maximiliano Gastón López, mejor conocido como Maxi López. De esa relación, tuvieron tres hijos llamados Valentino, Constantino y Benedicto.

Por lo tanto, el excompañero de la argentina dijo que lo único que le interesa es que sus hijos estén bien, y que los problemas que haya entre la modelo y el futbolista se desligue de los jóvenes.

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen dos hijas, Francesca e Isabella. Esta es una fotografía de toda la familia: