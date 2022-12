“Me levanté y estaba temblando”: la confesión de Tite sobre Pelé

El exfutbolista Edson Arantes do Nascimento ‘Pele’ se encuentra estable, sin empeoramiento en las últimas 24 horas, y respondiendo bien al tratamiento por una infección respiratoria, según el último parte médico este sábado del Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo (Brasil).

En medio del difícil momento por el que atraviesa Pelé, el director técnico de la selección de Brasil, Tite, reveló desde el Mundial de Qatar, quién ha sido la única persona que lo ha puesto a temblar tras conocerlo.

Se trata del astro del fútbol, Pelé. “Es la única persona con la que me he puesto a temblar al conocerle. Era 2018 y me dijeron que fuera a Pelé y le diera un abrazo. Me levanté y estaba temblando, me sudaba la mano, el pulso se me aceleraba. ‘Voy a tener la oportunidad de agradecer al hombre de toda una generación’. Le di las gracias”, dijo Tite.

A propósito de la salud de Pelé, un centenar de hinchas del Santos, cuna futbolística del exjugador, se congregaron este domingo 4 de diciembre frente a la clínica donde permanece hospitalizado el ídolo brasileño en Sao Paulo para rezar por su recuperación y enviarle un mensaje de aliento.

“Somos una fuerza espiritual para ver si, en este momento tan difícil que el “Rey” está pasando, puede levantarse. Esta batalla es de las más duras que está librando en su vida”, dijo compungido a la AFP Marcos Bispo dos Santos, admirador del tricampeón del mundo e hincha del club donde Pelé marcó una era, entre 1956 y 1974.

Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, fue internado el martes para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue identificado en septiembre del año pasado, informó el hospital Albert Einstein.

El centenar de simpatizantes del Santos permanecía en silencio en la puerta de la clínica en el barrio paulista Morumbi, zona oeste de la ciudad, con una bandera con el rostro joven del ídolo y la inscripción “Torcida Jovem” (hinchada joven).

“Vida longa ao rei!”(¡Larga vida al rey!), se leía en varios carteles pegados en una de las entradas del Albert Einstein.

Neymar está de vuelta tras su lesión en Qatar 2022, técnico de Brasil lo confirmó

La presencia del astro Neymar en el juego de Brasil contra Corea del Sur por los octavos de final se definirá tras el entrenamiento de este domingo, dijo el DT Tite, quien anunció el regreso de Danilo y la baja de Alex Sandro.

Neymar, ausente por una lesión en el tobillo derecho desde el debut victorioso de Brasil contra Serbia, “va a entrenar hoy en la tarde, entrenando (bien), estará en el juego”, dijo el DT en una rueda de prensa previa al cotejo del lunes en el estadio 974 de Doha.

El seleccionador brasileño, de 61 años, afirmó que la presencia del astro del Paris Saint Germain debe contar con la aprobación del departamento médico y que, en caso de recibir el visto bueno, sería titular.

NEYMAR PODE SER TITULAR CONTRA A COREIA! 😱🇧🇷🥰 É SÓ NOTÍCIA BOA, MEUS AMIGOS! E QUE DÊ TUDO CERTO NO TREINO! Tite chegou pra dar alegria ao brasileiro! Se liga no que ele falou! #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/uDWqsIGGRb — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 4, 2022

“Prefiero utilizar a mi mejor jugador desde el principio. Yo como entrenador debo asumir responsabilidades”, agregó.

Neymar, de 30 años, sufrió un esguince en el tobillo derecho en la recta final del debut victorioso de la ‘Canarinha’ en la Copa del Mundo, frente a Serbia (2-0) el 24 de noviembre.

Desde entonces, Brasil venció 1-0 a Suiza y cerró la fase de grupos con una derrota 1-0 ante Camerún el viernes alineando un equipo ‘B’, aunque terminó líder del Grupo G.

*Con información de AFP